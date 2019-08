Prisión preventiva contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y varios miembros de su gabinete

El ex mandatario vive en Bélgica y es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana

La jueza Daniella Camacho dictó en Quito prisión preventiva para el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, el e vicepresidente Jorge Glas, el ex secretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, el ex secretario del Agua Walter Solís y el “asesor” Yamil Massuh, informó la prensa local.

La Fiscalía de Ecuador, que investiga la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), había pedido el arresto preventivo del ex presidente, algo que la jueza aceptó el día de ayer.

Correa vive en Bélgica y es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana, destacó AFP.

La magistrada consideró que se cumplen todos los requisitos para que los procesados sean privados de la libertad hasta que se celebre el juicio.

Además, dispuso la inmediata ubicación y captura de todos los procesados con esta medida cautelar, excepto Glas, quien está cumpliendo una sentencia de seis años por la trama de corrupción de Odebrecht.

En el marco de la investigación del caso, denominado “Sobornos 2012-2016”, la Fiscalía sospecha la existencia de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la presunta financiación irregular del partido AP, cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.