Abuela latina multada con $6 millones por impuestos “no pagados” en guardería NYCHA de Harlem

La señora ecuatoriana recibió una carta del IRS, pero "no podía entenderla porque está en inglés"

Mariana Conforme, una abuela ecuatoriana que dirige una pequeña guardería en su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en East Harlem, fue multada por el IRS con un embargo preventivo de más de $6 millones de dólares por impuestos sobre la renta impagos.

Los registros de la ciudad muestran que el IRS presentó el caso el 31 de julio contra Conforme, una inmigrante de 64 años que vive en Jefferson Houses, informó New York Post.

El derecho de retención enumera ocho años de evaluaciones impagas en sus declaraciones de impuestos del Formulario 1040, que van desde $1,126 dólares a más de $6 millones.

Conforme le dijo al diario que recibió una carta del IRS el mes pasado pero que “no podía entenderla porque está en inglés”.

Cuando le tradujeron que el resultado final era una factura de casi $6.1 millones de dólares, ella no podía creer lo que escuchaba. “Es cierto que no he pagado todo, pero no para que sea esta cantidad, no para que sea de $6 millones”, dijo en español.

La Administración de Servicios para Niños (ACS) de la ciudad dijo que Conforme es una de las aproximadamente 9,200 personas que reciben dinero para cuidar a hijos de padres de bajos ingresos.

La ciudad no retiene ni paga ninguno de sus impuestos sobre la renta, pero informa sus ganancias anuales al IRS en un Formulario 1099. Conforme recibió $17,497 dólares el año pasado, dijo ACS.

Conforme tiene una licencia estatal para operar una guardería para hasta seis niños en su apartamento de dos habitaciones, donde paga $500 dólares de renta al mes. De momento sólo está cuidando a dos infantes.

“Soy pobre, básicamente estoy viviendo de cheque en cheque”, se lamentó Conforme. “Probablemente no gane $1 millón en 20 años haciendo esto”.

Después de enterarse de su alarmante deuda, Conforme contactó al IRS el jueves y según le explicaron que todo había sido un error.

“Dijeron que sólo debo $2 mil dólares y que me enviarán una nueva carta la próxima semana”, afirmó.

Un portavoz del IRS declinó discutir el asunto ante la prensa, citando reglas de privacidad.

IRS hits East Harlem daycare owner with $6M bill for unpaid income taxes https://t.co/PW3zsZ53Zh pic.twitter.com/yGg0mst7cC — New York Post (@nypost) August 9, 2019