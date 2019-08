¿Mala suerte en el amor? ¡Aquí tienes la razón! 

¿Cuántas veces has escuchado la típica queja “no tengo suerte en el amor”? aquellas mujeres que alegan “no existen hombres buenos”, ¡dejen de echarle la culpa a los hombres!. Si siempre atraes a chicos equivocados, es porque envías el mensaje equivocado.

Seguramente estás cometiendo uno de los siguientes errores:

Demasiado exigente: es cierto que hay que tener expectativas altas y no debemos conformarnos con menos. Pero he conocido mujeres que han rechazado oportunidades amorosas por asuntos ridículos como: “odio a un muchacho que vista medias blancas o le gusten los videojuegos”. Préstale atención a lo que sí cuenta. Lo importante es que te respete, y tenga los mismos principios y valores morales que tú.

Muy acelerada: cada hombre que te pretende lo ves rápidamente como tu futuro esposo. Algunas cometen la locura de decir en la primera cita: “Estoy buscando una relación seria, no me gustan los juegos”. Cuando un muchacho capta tu deseo por atraparlo, huye en dirección opuesta. Toma las cosas con calma. Primero desarrolla una amistad y deja que florezca en un romance.

Te desvives: das demasiado y muchas veces sin que te lo pida. Estás convencida que llenando los roles de amante, mamá y sirvienta lograrás atrapar el corazón de tu enamorado. Él se da cuenta de tu inseguridad, pero como se encuentra en una posición envidiable – ¿a quién le amarga un dulce? – se queda contigo hasta que se canse de tus extremas atenciones. Tienes que darte importancia, será difícil extrañarte si siempre estás ahí, ¡sin invitación!

Miedo a enamorarte: sólo estás dispuesta a abrir tu corazón cuando tengas la certeza, convicción y seguridad de que esta persona no te va a decepcionar y romper tu corazón. Es decir, no estás dispuesta a tomar riesgos, pero la realidad es que para encontrar el verdadero amor hay que arriesgarse.

Si has practicado alguno de los comportamientos anteriores, no puedes decir “tengo mala suerte en el amor”, más bien, lo que has tenido es mal comportamiento en el amor. ¡Cambia esa conducta!

