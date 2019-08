Susy Pérez, exbailarina de Jennifer López, no acepta ayuda para salir de las calles del Alto Manhattan

La exmodelo dominico-puertorriqueña lleva 10 años deambulando y sumida en la adicción a la droga

Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, pidió oración por la exmodelo dominico-puertorriqueña, Susy Pérez, quien se encuentra sumida en la indigencia debido a la adicción a la droga.

Fue la comunicadora Gelena Solano quien expuso el caso de la exbailarina de Jennifer López, quien deambula por las calles del Alto Manhattan, como parte de un reportaje para el programa que transmite Univision.

“Sabemos que Susy se desbalanceó en el momento que murió su madre; o sea, que ella sufrió un golpe tan fuerte para el que no estaba preparada que la ha dejado así. Lleva 10 años en la calle y no quiere ayuda. Esta mujer no está lista todavía para rehabilitarse. La droga es más fuerte que el deseo que ella tenga por sanarse y por pasar ese proceso que es muy duro..”, inició la cubana en un segmento del programa de Univision en el que reflexionó sobre el caso de Pérez.

“Hay que ponerla en cadena de oración, a las personas que están viendo esto en casa…”, continuó La Flaca quien estuvo acompañada de Jomari Goyso.

Los conductores se mostraron preocupados por la situación del hijo de la exmodelo, de 19 años, con quien recientemente López tuvo un emotivo encuentro en las calles de Washington Heights por donde se desplaza.

El menor que trabaja actualmente en una bodega en Carolina del Norte, vive con amigos, y sus ingresos no son suficientes para una estabilidad económica.

Una cuenta en GoFundMe fue abierta por el joven para apoyar un posible proceso de rehabilitación de Pérez. Sin embargo, todo queda en las manos de la mujer que al momento se resiste a recibir ayuda.