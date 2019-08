El nuevo súper exclusivo club para los ricos más ricos de Nueva York

Ni siquiera los residentes del edificio en Hudson Yards tendrán acceso directo

Foto: Web WS New York

En octubre un nuevo club privado será abierto en Hudson Yards, considerado desde ya como la joya de la corona del mega desarrollo de uso mixto, desarrollado por el multimillonario Stephen Ross, quien vive en el ático del inmueble.

El nuevo club, un concepto de restaurante y bar con chefs de estrella Michelin, no será de acceso ni siquiera para cualquier residente del edificio de 143 apartamentos de lujo de la torre. Haber pagado entre $5.1 y $27.7 millones de dólares no les da derecho a reservar en el espacio.

“No es para residentes”, dijo una fuente al New York Post. “Es para los amigos súper ricos del desarrollador y los amigos del CEO. Los residentes pueden unirse pero es muy costoso”.

El lugar se llamará WS New York, un club impulsado entre el experto en gastronomía Kenneth Himmel y el editor de Wine Spectator, Marvin Shanken.

No se sabe cuánto costará la membresía, pero no cualquiera podría pagarla ni tener acceso, incluso si es millonario y aunque habrá un ascensor que conecta el club directamente con las residencias, los dueños de apartamentos no tendrán acceso al club.

En la página web del sitio hay un formulario que cualquier persona podría llenar, pero eso no significa que obtendrá respuesta o una cita para continuar el proceso de aceptación en el club.