Jimena Sánchez para deleite de los ‘Chivahermanos’

Hace 3 años Fox Sports me envió a Wrestlemania 31, no fue nada difícil que me enamorara de WWE en cuanto escuche por primera vez el “Yes Yes Yes” ante más de 75,000 personas. Hoy es una de mis más grandes pasiones y que me ha dado más satisfacciones en mi vida. Doy gracias a Dios por esta 4ta cobertura de Wrestlemania, y solo me queda seguirme preparando en este tema tan complejo pero tan apasionante como el wrestling. Gracias a WWE, Fox Sports, el equipo que trabaja tanto en estas coberturas y a mi hermana WWE Vero. Nos vemos en NY Wrestlemania 35.