Lizbeth Rodríguez, la Chica Badabun, confronta a sus haters con llamadas telefónicas

View this post on Instagram

Amigos! Hoy! Después de tantas aventuras que hemos vivido juntos llegamos 8 millones de amigos en YouTube!!! 🤪🤘🏻🥰🤩🥳Gracias! Por siempre hacerme sentir ohana !!!🥰🤪 Los amoooooo!!! Like si entendiste 😘💕🤘🏻