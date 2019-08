Niños en Liverpool arriesgan su vida por una foto con Mohamed Salah

View this post on Instagram

@mosalah كام هدف لصلاح هذا الموسم مع ليڨربول.؟! ⛳🎤 . . . #ادعم_محمد_صلاح #صلاح_تيم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #الدوري_الانجليزي #دوري_ابطال_اوروبا #ليفربول #momo #momosalah #mosalah #mohamedsalah#mo #liverpool #liverpoolupdates #LFC #egypt#egyptionking #reds #theking #salahupdates #salah#mosalah_updates #football #footballplayer#محمدصلاح #ليفربول #الدوري_الانجليزي #البريمرليج ‎#الفيفا‎#MoSalah ‎#fifaworldcup #salahteam #likes #followforfollowbacks مصر #