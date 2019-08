Matemáticos, las nuevas “víctimas” de Conacyt

Ya es oficial, @Conacyt_MX nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año, no apoyo para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años.

— OMM (@ommtw) August 11, 2019