La puertorriqueña que ganó el oro en Lima 2019 y en nuestro corazón

Es increíble todo lo que pasó en el día de ayer, fueron una mezcla de sentimientos que todavía es la hora que me pregunto si esto es real. Estoy demasiado orgullosa de mi equipo, Adriana hizo historia en el deporte de nuestra Isla y Melanie demostró lo que es jugar con el corazón en todo momento llevándonos a la victoria. Pero hay una persona muy importante a quién agradecerle y es a mi entrenador Bladimir, la batalla era muy difícil pero nunca dudó de nosotras en ningún momento. A Puerto Rico, agradecerle desde lo más profundo de mi corazón, su apoyo es inmenso y eso es muy importante para cualquier deportista. Quiero igualmente agradecerle a todos los de comité por cuidarnos también. Solo quiero decirle que los amo y viviré enteramente feliz de poder hacer historia junto a mi familia del tenis de mesa, en un momento en el que Puerto Rico tanto lo necesita ❤️ 🥇