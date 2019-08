Big Sleeps: El arte como una forma de escape a la violencia

El famoso pintor y muralista es ahora un ejemplo de determinación de los chicos criados en el barrio de Pico-Union de Los Ángeles

Elijah Durán, de 10 años pintaba las letras L.A. en un canvas que le proporcionó gratuitamente el mundialmente famoso muralista Big Sleeps, cuyo verdadero nombre es David Cavazos.

“Quiero ser pintor”, dijo el niño, sin saber que, en el Parque Toberman, frente a él estaba aquel hombre que creció en su mismo barrio de Pico-Union, una zona donde en los 80s y 90s predominaba la pobreza, violencia y muerte relacionada a las pandillas.

“Uso la pintura como un vehículo y una forma de arte como parte de mi propia historia”, dijo Big Sleeps, quien invirtió varios miles de dólares de su propio bolsillo para reunir a la comunidad, ofrecer un taller de pintura gratuito y que los niños y sus familias comieran una hamburguesa y bebieran limonada.

En dicha zona, Big Sleeps, -hoy de 46 años de edad- fue balaceado varias veces. Estuvo a punto de morir y también pasó 10 años de su vida detrás de las rejas.

“Entraba y salía de la cárcel”, recuerda. “Era difícil salir de allí”.

Él había nacido a la vuelta de la esquina del pequeño parque que está en la intersección de las calles 17 y Toberman, casi debajo de la autopista 10.

Big Sleeps creció sin un padre. Su madre Nelly fue quien buscó sacarlo adelante en un momento de mucha violencia en el área donde vivían, junto a sus hermanos Sergio y Freddy.

No obstante, sus hermanos no fueron atraídos por los grupos delincuenciales de la zona, pero Big Sleeps sí.

“Dibujaba trazos y pinturas en las paredes; lo mío era el arte, pero la gente lo miraba en forma negativa”, dice el artista. “Dese los 13 años, yo entraba y salía de la cárcel…, no podía escapar de esa violencia”.

Le era difícil cambiar su pensamiento, dijo. No veía la puerta de salida, ni tampoco encontraba oportunidades de trabajo.

“Vivir aquí era como estar encarcelado, aun cuando estaba seguro de que no quería esa vida para mí”, admite. “En ese momento perdí la esperanza, pero nunca perdí la fe de que saldría de allí”.

La fe de una madre

Big Sleeps agrega que su fe y fuerzas de luchar le llegaban de su madre, quien oro por él hasta el último momento y siempre que podía lo visitaba en la cárcel. Ella llegaba en “raite” y en ocasiones en taxi o en autobús, dependiendo cuanto dinero tenía.

“Mi mamá nos crio bien, y ella nunca perdió la fe en su hijo. Ella siempre me apoyaba para que saliera adelante”.

Su madre falleció de cáncer en 2004, y eso lo impactó por el dolor que su comportamiento le causó a la autora de sus días.

“Pasee mucho tiempo deprimido por todo lo que ella sufrió por mí”, comenta. “Pero algo en mi corazón me decía que no me rindiera y que usara esa misma energía y dolor como un empuje para salir adelante”.

Después de eso, Big Sleeps tuvo una sentencia más de cárcel en el 2006, pero el retorno de su esposa Mónica a su vida y su liberación en 2008 fueron los detonantes que ayudaron a florecer al artista que llevaba dentro.

Fama mundial ganada a pulso

Creador de murales, rótulos y alfabetos de letras creadas con un arte único y original en museos de renombre internacional como el Getty, ESMOA y el Museo Natural de Historia en Los Ángeles y otros en el mundo, @bigsleeps es ahora un reconocido artista de tatuajes y grafiti.

Sin embargo, en su adolescencia las etiquetas de grafiti de Big Sleeps en las paredes de pandillas eran una forma de resistencia y orgullo que, al mismo tiempo le daban un sentido de pertenencia a un barrio.

Sin embargo, su arte siempre fue criminalizado por las autoridades.

En la década de 1970, varias organizaciones y artistas angelinos trabajaron con miembros de pandillas en toda la ciudad para crear murales y embellecer los vecindarios, -como en Ramona Gardens-, mostrar solidaridad y promover los esfuerzos de paz entre estos grupos.

“Cada vez que mi madre venía a la prisión a visitarme, yo quería salir de las pandillas; ya no quería desperdiciar el tiempo, pero no podía abandonar esa vida de dolor y muerte.

No fue hasta que regresó con su esposa, cuando volvió a ver más claridad en su futuro. El amor y la esperanza volvieron a renacer él, al mismo tiempo que su fe se fortaleció.

El último año en la cárcel

No obstante, durante los último s12 meses en la cárcel “trataba de hacer murales y dibujar, pero seguía abusando de las drogas y el alcohol: “todo lo negativo lo llevaba dentro de mi mochila”, dice el artista a La Opinión. “Pero un día me prometí a mii mismo que jamás iba a volver a todo lo que significara violencia, ni a todo lo que hice en el pasado. Finalmente, de la cárcel salí con una mentalidad bien positiva”.

En el 2008, último año que pasó preso, el tiempo se le hizo muy largo, tanto que sintió que lo que estaba viviendo era una tortura. David anhelaba ser libre.

Ya en la calle, sus amigos, buenos y malos no podían creer su transformación. Es por eso que Big Sleeps se mudó con su esposa a Inglewood para empezar de cero.

Con los $300 que ella tenía ahorrados, Big Sleeps compró su primera máquina de hacer tatuajes. Los clientes comenzaron a llegar y posteriormente se hizo dueño de su propia empresa de ropa y tatuajes.

Una década después, Big Sleeps ha viajado por todo el mundo con su arte y talleres que realiza con niños y jóvenes. El pasado 10 de agosto, en el Parque Toberman, el artista cumplió cinco años de convocar a la comunidad a un taller de recreación, arte, solidaridad y positivismo.

“En este parque miraba a los amigos nadando entre la arena a causa de las drogas”, rememora. “Hoy quiero unir a los artistas y donar los materiales y pinturas para crear arte; muchos niños de esta área me siguen en las redes sociales”.

David Cavazos o Big Sleeps dijo que se había cansado de aquella vida de violencia y drogas. Se sentía como un hámster dando vueltas y vueltas en un círculo vicioso.

“Era duro de escapar; corría y corría y el final siempre era malo, de muerte o prisión”, menciona. “Ya no podía vivir así; uno miraba a los amigos como lo más importante, que valen oro y yo quería que ellos pensaran eso de mi… La salida de las pandillas no fue una decisión tan simple como decir me quiero salir de la pandilla y ya, ya no quiero más y me voy, pero no conoces otra vida. Ellos me miraban como un artista; me tomaron un respeto diferente…, pero un día mi decisión fue fácil, mi corazón dijo se acabó todo y lo abandoné todo”.

La vida de pandillero ya no le servía. No estaba arrepentido de alejarse.

Big Sleeps había aprendido una fuerte lección de vida. Algo que nunca aprendió en el colegio porque su vida estaba atrapada en las cárceles, las heridas de bala en el pecho y en el estómago.

Y más que todo, heridas anidadas en su corazón, por la ausencia de un padre, por el dolor que le causo la muerte de su madre y el dolor de crecer entre pandillas.

“Aquella chispa que se encendió en mi vida, es lo que quiero transmitir para que estos niños tengan la determinación de alcanzar sus metas, con el amor y la guía de quienes tienen a su lado”, menciona Big Sleeps.

No obstante, ahora él escribe recto y pinta en el libro de su vida. En aquellos renglones torcidos donde pudo haber terminado muerto, ahora se encuentra la vida y el optimismo por ayudar a aquellos menos favorecidos y que se desenvuelven en ambientes de pobreza como el niño Elijah Durán, a quien guio para crear su propia pintura con las letras L.A.