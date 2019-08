“El Mencho” del CJNG aparece en video para embarrar al gobernador de Jalisco y a su esposa

Nemesio Oseguera Cervantes asegura que pronto se "descubrirá su teatro y mentiras”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo que no tiene nada que ver con las casas de seguridad descubiertas en ese Estado.

En un video que circula en redes sociales en el que aparece una veintena de sicarios encapuchados, El Mencho, asegura que su organización “no secuestra, no roba a la gente, no hace cobro de piso y mucho menos extorsión a la ciudadanía”.

Específicamente, sobre el caso de Jalisco, el líder del grupo de narcotráfico más poderoso del país implica directamente al gobernador Enrique Alfaro.

“El gobernador Enrique Alfaro, es el único que puede decirles de quién son esas casas de seguridad y esos muertos”, indica la persona que da el mensaje que no se tiene certeza si en efecto es Oseguera Cervantes o un portavoz.

De acuerdo con “El Mencho“, dichos espacios son “casa de propiedad de Martín Coronel, alias ‘El Águila‘, y de Esteban Rodríguez, alías ‘El Güerito‘; ambos protegidos directamente por el gobernador. Siendo el mismo Alfaro el único interesado en querer quitarnos el Estado para entregárselo a estas personas…cosa que creo imposible, ya que pronto se descubrirá su teatro y mentiras”.

Agrega que “en su momento -Enrique Alfaro- hizo un trato conmigo, Mencho Oseguera, el cual no cumplió”.

La embestida contra el funcionario continúa en la grabación con señalamientos de vínculos turbios de su esposa con el CJNG.

El “odio” que el gobernador de Jalisco tiene hacia el CJNG es “meramente personal, ya que su mujer actual, la señora Lorena Martínez, en su tiempo fue un elemento importante de nuestra organización; es por eso que el odio y los problemas que tiene contra nuestra empresa son personales”.

De paso, el líder del CJNG pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar las cuentas que, supuestamente Alfaro tiene en Suiza y las Islas Caimán, “para mover el dinero que recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez”.

“Señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo, que defiende a la ciudadanía como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos. Cheque las cuentas que Enrique Alfaro tiene en Suiza y en las Islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza en ambas ciudades”, expresa.

Aunque el narco asegura que su grupo no ha cometido actos delictivos en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua; en cuanto a Jalisco la historia parece ser otra. “Lo que sí les voy a dejar muy claro es que, ni ‘El Águila’ ni ‘El Güerito’ y mucho menos el gobernador Alfaro me quitará el estado de Jalisco, los estados que tengo conquistados y mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, simplemente les pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosa que no tenemos nada que ver”, finaliza.