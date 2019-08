Este raro auto chino tiene más puertas que una mansión

View this post on Instagram

Se presenta en China un nuevo modelo 100% eléctrico único, el nuevo #HumanHorizonsHiPhi1. Este se lanzaría al mercado chino en el año 2021. Se comercializará exclusivamente en China. . DISEÑO: . Se trata de un modelo de gran tamaño, con 5,2 metros de largo, con seis plazas y tres filas de dos asientos. Cuenta con nueve puertas de apertura eléctrica, con puertas traseras de tipo suicida (de apertura inversa) y con una apertura superior del techo al estilo alas de gaviota. La marca promete que tendrá un Cx de 0,28. . TECNOLOGÍA: . Este modelo incluirá sistemas de conducción autónoma tanto entre vehículos (Car-to-Car) como entre vehículo e infraestructura (Car-to-X), ya que cuenta con 562 sensores. . MOTORIZACIÓN: . La capacidad de la batería será de 96 kWh, y tendrá una autonomía de casi 650 kilómetros (NEDC). La versión más potente tendrá dos motores de 272 CV, para una aceleración de 0 a 100 km/h en unos 3,9 segundos. Tendrá versiones de tracción trasera y total. . #car #cars #auto #autos #SUV #SUVs #autoelectrico