Giselle Blondet comparte tierno vídeo en Instagram con su nieta Sophia

View this post on Instagram

Todos los años celebro el ser mamá, pero este año tengo la dicha de celebrar ser abuela 🤩. Ha sido un día muy hermoso, en familia y repleto de amor. Celebrando por primera vez con mi tormenta tropical el #MothersDay, acompañadas de nuestro mejor regalo, #BabySophia 😍, aunque estoy con todos mis hijos (incluyendo a mi spaguetti que vino desde Los Ángeles) ella me acaparó ❤️ ¿Cómo han pasado su día bellezas? Las leo 🙋🏻‍♀. #MothersDay #AmoLaVida #Family