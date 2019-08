Víctima de violencia doméstica recibe su residencia de los EE UU

Durante 13 años aguantó empujones, jalones, gritos, insultos, amenazas y chantajes

María López nunca imaginó que detrás de los ojos bonitos de su novio y de su carácter servicial y amable, se escondía una personalidad violenta que aparecía cada vez que el hombre tomaba alcohol o usaba drogas.

Lo que tampoco pensó jamás es que la violencia doméstica que vivió por más de una década, le abriría las puertas para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos.

“Me siento muy contenta porque por fin tengo papeles. Quiero aprender inglés y tener un buen trabajo”, dice.

María nació en Jalisco, México, hace 39 años. En mayo del año 2000 entró de manera indocumentada al país.

En Los Ángeles conoció a Juan N., de ascendencia mexicana, pero nacido en Estados Unidos. Era su vecino en el barrio y así nació la relación.

“Nos casamos dos meses después de conocernos”, comenta. “Él sabía que yo era indocumentada y había entrado por el cerro. Le dije que no se preocupara que después veíamos lo de mis papeles”.

No pasó mucho después de que se casaron cuando María se dio cuenta que Juan tomaba mucho alcohol. “Cada vez lo hacía más y después comenzó a usar drogas. Llegó un punto que no le importaba que la gente lo viera, ni nuestros hijos”, dice.

María y Juan tuvieron dos hijos, quienes ahora tienen 15 y 10 años de edad.

“De tanto alcohol y droga que tomaba, Juan se quedaba dormido. Yo le decía que ya dejara de tomar porque le hacía daño en su salud y económicamente. Nunca tenía dinero”, agrega. “Me decía que iba al trabajo, pero se regresaba. Yo no les creía a los vecinos porque yo también trabajaba. Hasta que una vez me regresé a media mañana a la casa y lo encontré dormido”.

Juan empezó a exigirle dinero para comprar cervezas o hasta para la gasolina de su auto. “Si no me das dinero para la gasolina no voy a ir a trabajar y va a ser tu culpa”, me gritaba.

En 2015, se hizo la petición de residencia para María basada en el matrimonio. Pero cuando Juan se enojaba le daba por amenazarla con cancelar la solicitud para que ella pudiera arreglar su estatus migratorio.

“Te voy a echar a la Migra me amenazaba, y me echaba en cara que, gracias a él, yo iba a arreglar los papeles”, expresa.

También le decía que le podía quitar a sus hijos y hacer que la deportaran.

“En dos o tres ocasiones cuando andaba tomado, me obligaba a tener relaciones sexuales sin que yo quisiera”, dice sollozando.

De ahí, la violencia escaló a los empujones y jalones del cabello. “No hacía reportes de policía, porque a veces uno se asusta”, indica.

María dice que el abuso que su esposo ejerció sobre ella fue sobre todo psicológico.

“Mi autoestima estaba por los suelos. Me decía que estaba gorda, fea, que no valía nada como mujer, que nadie nunca me iba a querer”, afirma.

La gota que derramó el vaso ocurrió una tarde que María se fue con sus hijos al parque. “Al regresar Juan estaba furioso, enojado. Andaba drogado y tomado. No hallaba con quien desquitarse”.

Pero enseguida, “se le fue encima a mi hijo mayor. Le quería quebrar su teléfono. Lo maltrató y lo persiguió por la casa. Me metí entre los dos y agarré a mis hijos. En ese momento, mi esposo se salió de la casa y nosotros nos fuimos directo a la policía en el sur de Los Ángeles.

“Ahí me recomendaron que fuera a la corte familiar para que me ayudaran. Pude sacar una orden de restricción y de desalojo. Le dieron tres días para que abandonara nuestro hogar, mientras tanto yo me fui a la casa de un hermano con mis hijos. El fue allá a tratar de arreglar las cosas conmigo. Yo por detrás de la puerta, sin abrirle, le dije que ya no se podía hacer nada, que se fuera”, recuerda.

En 2016 María tomó la decisión de separarse de su esposo y nunca más regresar con él.

“Eran puras peleas, discusiones, gritos, amenazas. Uno de los dos iba a terminar muerto y el otro en la cárcel. Yo no quería que mis hijos se quedaran solitos”, cuenta.

Juan cumplió con las ordenes de la corte. A los tres días se salió de la casa y se fue a vivir con su madre.

“La verdad, fue como quitarme un gran peso de encima”, agrega. “Estaba cansada de tantas humillaciones, chantajes y maltratos”.

Cuando tiempo después acudió a las oficinas del abogado en migración, Eric Price para ver cómo iba su solicitud de residencia, le informaron que su esposo Juan había ido a cancelar la petición y el caso se había cerrado.

“Les expliqué lo que había pasado. Justo venía de la Corte Familiar. El abogado determinó que solicitarían la residencia por medio de VAWA (Acta de Violencia contra la Mujer). La petición se presentó en 2016. Hoy (12 de agosto de 2019) recibí mi tarjeta de residente”, afirma feliz.

María dice que los documentos y las audiencias de la corte familiar le ayudaron como evidencia para su caso de violencia doméstica ante migración.

Ya con la tarjeta de residencia en sus manos, reflexiona: “Nunca me imaginé que iba a conseguirla de esta manera. Me casé bien enamorada. Ahora soy una madre soltera que vive por sus hijos. Yo no les hablo mal a ellos de su padre. Tienen que respetar a su madre y su madre. Solo les digo que recen mucho por su papá”.

A las mujeres y hombres que no tienen papeles y son víctimas de violencia doméstica por parte de sus esposos o esposas, les dice que no se aguanten tanto. “Yo aguanté una relación violenta por 13 años. Les aconsejo que no sigan sufriendo y que sí se puede salir. Yo soy un ejemplo”.

¿Cuál es la lección detrás de la historia de Blanca?

Blanca fue muy valiente al tomar la decisión de denunciar a su entonces esposo. Pero además, tener los documentos necesarios para argumentar la agresión física y mental de la que fue víctima, ayudó mucho en los argumentos para ganar su caso. Así como ella todas las mujeres u hombres que sufren de violencia doméstica por parte de un estadounidense pueden denunciar e iniciar un proceso VAWA que conlleva a la residencia permanente con vías a la ciudadanía.

¿Debería una mujer o un hombre permanecer en un matrimonio sufriendo de violencia doméstica, solo porque tienen miedo de perder la oportunidad de arreglar su estatus migratorio al separarse o divorciarse?

Nadie debería sufrir por una situación semejante. VAWA los protege y deben de acudir a buscar ayuda legal.

Una vez que la persona solicita VAWA, ¿cuánto tiempo se toma el proceso?

– Entre año y medio en promedio. Cada caso es diferente.

¿Cuáles son las evidencias más frecuentes que se deben reunir para calificar para VAWA?