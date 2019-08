Ataca a un motociclista con un picahielo por llevar bandera de México

El racista fue detenido en su residencia

Un racista en Illinois atacó a un hombre en motocicleta por llevar la bandera de México.

El hecho sucedió el 14 de agosto cerca del mediodía en Gurnee. Un altercado en la carretera fue la causa del ataque que llevó al arresto de Joseph L Zens, de 57 años, por delito de odio.

Según Univision Chicago, Zens cerró al motociclista con su SUV Hyundai. La víctima intentó tomar las placas y fue ahí que el acusado bajo a increparlo con insultos racistas.

“Regresa a tu país”, le habría dicho Zens al motorista, según el reporte.

No contento con los insultos, el atacante decidió tomar un picahielo de su auto para golpear al motociclista, que no tuvo otra opción que huir de la escena no sin antes llamar a la Policía.

Zenz fue detenido en su residencia y los agentes del alguacil del condado de Lake encontraron el picahielo que la víctima mencionó. Al sujeto se le dio una fianza de $15,000 dólares. Enfrenta hasta tres años de prisión.