Brad Pitt y su amor por la cocina mexicana: come tacos una vez a la semana

DiCaprio prefiere las pupusas, pero el ex de Angelina Jolie adora México

Tal ves Leonardo DiCaprio prefiera las pupusas a los tacos, pero su compañero de escena, Brad Pitt, se decanta por la comida mexicana.

Sí, el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood“ dejó claro que su comida favorita va envuelta en tortilla.

“¡Vamos! soy de tacos, tacos una vez a la semana”, dijo el actor estadounidense de 55 años en su visita a México para la presentación del filme de Quentin Tarantino.

Brad Pitt causó revuelo en su visita a México para promocionar su película "Había una vez en Hollywood" #LoVisteEnVentaneandohttps://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/WP9cWFC5gs — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 13, 2019

Contrastan los gustos de Brad con Leo, quien hace unas semanas causó gran controversia por sus gustos culinarios.

En una entrevista reciente el ganador del Óscar aseguró que él prefería las pupusas por encima de los tacos. “Yo prefiero las pupusas… son mejores que los tacos, para mí”, aseguró el actor, después de que un periodista le preguntara a los famosos cuál era su comida mexicana favorita. En ese momento Brad Pitt dijo que no había nada mejor que los tacos.

El ex de Angelina Jolie dijo, “No puedes ser Los Ángeles y no amar la comida mexicana… Nada puede ganarle a los tacos“. Ante su respuesta DiCaprio dijo: “Yo prefiero las pupusas”. Ante la respuesta de Leonardo, el director de la película, Quentin Tarantino dijo: “Tenemos a un salvadoreño aquí”, señalando al oscarizado DiCaprio.

México correspondió el amor

Brad Pitt tuvo una recepción increíble en la zona norte de la Ciudad de México, donde cientos de fans pernoctaron para poder observarlo.

“Lo entiendo, yo vengo de un pueblo pequeño y la primera vez que estuve en su set de Hollywood me pareció increíble, me parece tierno”, dijo sobre los seguidores.

El ex esposo de Angelina Jolie se mostró muy dispuesto con los seguidores mexicanos que le regalaron una bandera de ese país y un sombrero de charro.

“Es increíble, esta recepción, me siento conmovido”, dijo.