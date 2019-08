Muestra fotográfica ilustra el Sufrimiento, dolor y muerte en América Central

La exhibición del difunto fotoperiodista Richard Cross en el Museo de la Justicia Social en la Placita Olvera se inaugura hoy jueves 15 de agosto.

En la sabiduría popular se dice que, una imagen dice más que mil palabras. Y en el lente fotográfico de Richard Cross la frase se tornó verdad.

Desde este jueves y hasta el 24 de noviembre, se presenta la exhibición fotográfica “Visualización de la Historia del Pueblo: Imágenes de Richard Cross de las Guerras de Liberación de América Central”, en el Museo de la Justicia Social de la Placita Olvera.

Richard Cross era un joven fotoperiodista independiente (1950-1983) que captó el rostro y la figura humana del sufrimiento en los años de turbulencia social y política de 1979 a 1983 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

“Yo pienso que es importante contar esta historia de quienes vivieron esta época”, dijo Jennifer Gutiérrez, directora del museo a La Opinión. “En Los Angeles viven miles de familias que sufrieron, pero también hay muchos más en las comunidades que no lo saben, y con esta exhibición pretendemos que se junten para poder lograr los cambios que necesitan”.

Las fotografías pertenecen a la última ofensiva sandinista del verano de 1979 en Nicaragua y después del triunfo de la revolución cuando los insurgentes todavía estaban unidos. Después se fragmentaron. Abarcan el período de 1981 a 1983, año en que murió Cross.

De Honduras, las gráficas corresponden a la actividad de los guerrilleros “Contras” en la frontera con Nicaragua, y, de Guatemala -fotografías en Chiapas, al sur de México- a donde habían huido obligatoriamente 46,000 mayas acosados por grupos militares en lo que se conoce como el genocidio guatemalteco (1981-1983).

La tortura extrema, mutilación, violencia sexual y las decenas de matanzas que se convirtieron en una práctica, común, antes y durante la época del dictador militar guatemalteco Efraín Ríos Montt, tampoco fue denunciada por su vecino, el presidente mexicano José López Portillo, padre del despilfarro, influyentísimo y el hundimiento económico de su país.

Una mina explota y asesina a dos periodistas

Cross, un fotógrafo independiente de U.S. News and World Report, Newsweek y Associated Press, murió de forma trágica, instantánea y mutilado junto al veterano corresponsal de Los Angeles Times, Dial Torgerson.

El 21 de junio de 1983, ambos viajaban en un Toyota Corolla rentado que explotó al hacer contacto con una mina en el sureste de Honduras, casi en la frontera con Nicaragua.

“Iban a cubrir algo relacionado a los Contras en esa frontera; el gobierno de Honduras dijo que la mina había sido sembrada del lado nicaragüense y se desligó de las muertes”, recordó José Luis Benavides, profesor del Departamento de Periodismo en la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN).

El caso nunca se resolvió y la versión oficial es que el automóvil pasó por encima de la mina y explotó. Nadie supo quien plantó esa mina. Era de fabricación norteamericana.

Los “Contras” era el nombre del grupo insurgente entrenado, financiado y armado por el gobierno de Ronald Reagan para derrocar al gobierno sandinista.

A recuperar las imágenes para conservar la historia

También, el montaje de la exhibición fotográfica de Cross -autor de dos libros: “Nicaragua: La Guerra de la Liberación” y “Ma Ngombe: Guerreros Ganaderos en Palenque”- se dio gracias a que su padre donó la colección de imágenes a CSUN.

Y, gracias al Centro Tom & Ethel Bradley de CSUN, se está digitalizando y haciendo públicos miles de imágenes del fotoperiodista estadounidense. El Centro recibe apoyo de la Fundación Nacional para las Humanidades.

“Estamos averiguando los datos de cada foto, de quienes están en ellas”, dijo Benavides. “Es interesante cómo Richard cuenta en fotografías el mayor éxodo de centroamericanos en aquella época, algo similar a lo que ocurre en el presente; la idea es mostrar el trabajo periodístico de Richard y desechar la idea de que la gente generalmente busca imágenes graficas que tienen un valor sensacionalista…Richard estaba interesado en buscar los arquetipos de quienes participaban en las guerras de Centroamérica: los niños, las familias, los refugiados en una país y fuera de él, los refugiados mayas en Chiapas, algo que no era noticioso e importante”.

La colección fotográfica de Richard Cross permite apreciar una visión distinta del trabajo de un fotógrafo. En la exhibición también hay material escrito de sus libros sobre Nicaragua donde explica los principios de lo que quiere hacer, representar y decir sobre cualquiera de los gobiernos.

La historia fotográfica de Richard Cross es más acerca del pueblo en lugar de los líderes -que no necesariamente representan siempre al pueblo- o, como en el caso de los líderes guerrilleros que tampoco representaban a la población, pero que querían liberarse de sus gobernantes y de sus socios extranjeros.

Exhibición fotográfica de Richard Cross

Lugar: Museum of Social Justice

Dirección: 115 Paseo de la Plaza, Los Angeles, CA 90012

Horario: Jueves a Domingo, de 10:00 am a 3:00 pm.

Duración: Del 15 de agosto al 24 de noviembre

Entrada: gratuita.

Teléfono: (424) 555-8768