Tepesianos urgen a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que los proteja

Beneficiarios del TPS se manifiestan con marcha y acuden a la audiencia donde se define su futuro en este país

Donaldo Posadas, un pintor de puentes y su hija Giselle de diez años viajaron desde Boston a Pasadena para estar presentes en la audiencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en la que se escucharon argumentos contra la decisión del presidente Donald Trump que pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Junto a cientos de TPSianos, Donaldo y su hija urgieron a los jueces del Noveno Circuito a mantener el fallo judicial de distrito emitido en San Francisco que impide que el presidente Trump logre poner fin a su estatus legal.

En la audiencia, la Novena Corte consideró la apelación de la administración Trump a la orden judicial de la corte de distrito de San Francisco que detuvo el fin del TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal.

Donaldo, beneficiario del TPS ha trabajado por más de 20 años en diferentes estados de la nación, y es padre de tres hijos nacidos en EE UU, un hijo de 22 años graduado de la universidad, una hija de 19 años estudiante de universidad y una hija de 10 años. Tenemos hijos con derechos en este país, y no pueden sobrevivir solos. Necesitan a su familia unida”, afirma.

Los beneficiarios del TPS y sus hijos ganaron la demanda Ramos vs. Nielsen contra la decisión de Trump de acabar con este programa, pero fue apelada por el gobierno de Trump y llevada a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Verónica Girón, beneficiaria del TPS desde 2001, madre de dos hijos, dice que definitivamente la corte no es la solución sino la residencia permanente para todos los TPSianos.

“Para nosotros este es un gran paso, tener más tiempo para seguir luchando”, comenta.

Esta madre salvadoreña de dos hijos de 15 y 10 años, revela que desde que Trump anunció el fin del TPS, ha vivido con preocupación y en medio de mucha inestabilidad emocional, preguntándose qué va a pasar, si se les va a renovar el permiso de trabajo.

“La pregunta que siempre nos hacemos es qué hicimos mal porque nos hemos dedicado a trabajar y pagar impuestos. Lo único que nos queda es luchar, presionados por los ataques del presidente Trump. A muchos TPSianos les da miedo, se esconden y no quieren salir, pero si no luchamos, no vamos a lograr nada”, afirma Verónica, trabajadora de limpieza.

José Palma, un TPSiano de El Salvador, pero también coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, esperaba que los jueces escucharan sus argumentos y tomaran la decisión correcta de protegerlos mientras continúan luchando por una legislación permanente.

“Cortarnos el TPS no solo afecta a nuestros hijos sino a las comunidades donde trabajamos y somos voluntarios”, dice José de 43 años, pero quien llegó a los 22 años a EE UU y es padre de cuatro hijos nacidos en esta nación.

Y agrega que muchos TPSianos son dueños de negocios que emplean personas estadounidenses

La esperanza la tienen puesta en la decisión de la Corte del Noveno Circuito que tiene hasta dos meses para emitir un fallo. Los argumentos a favor de la continuación del TPS, estuvieron centrados en que la decisión de Trump de cancelar este programa fue racista.

Los TPSianos de El Salvador, Sudán, Haití, Nicaragua, Nepal y Honduras están protegidos legalmente para permanecer en el país hasta el 2 de enero, a menos que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena ratifique la decisión tomada en San Francisco que falló en contra de la cancelación del TPS hecha por Trump, y entonces el TPS continuará renovándose.

Martha Arévalo, directora de CARECEN, asegura que tienen que pelear en el Congreso. “La decisión de la corte del Noveno Circuito es un arreglo temporal para que las familias no sean separadas. Vamos a seguir peleando hasta que encontremos una solución permanente”, remarca.

Antes de entrar a la audiencia de la Corte, cientos de TPSianos y sus aliados marcharon por varias calles desde la Iglesia Todos Santos hasta la Corte Federal de Apelaciones de Pasadena, armados con carteles y mantas contra la decisión de acabar con el TPS.

Los demandantes en el caso Ramos contra Nielsen son representados por la Fundación de ACLU del sur de California, la Red Nacional de Jornaleros y la firma legal Sidley Austin LLP.

Emi MacLean, directora legal de la Red Nacional de Jornaleros sostiene que la demanda desafía la ilegal y discriminatoria terminación del estatus legal para más de 400,000 personas. “También confronta el intento de la administración Trump de desmantelar décadas de viejos programas ordenados por el Congreso para proveer protección humanitaria”, afirma.