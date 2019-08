AMLO responde a los videos de El Mencho y el CJNG

Te decimos qué fue lo que dijo sobre la aparición de videos del Cártel Jalisco Nueva Generación

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió a los videos que se difundieron recientemente y en los que supuestamente aparece el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia de prensa matutina afirmó que tiene conocimiento de la aparición de videos y narcomantas, donde se hace un llamado a su gobierno y donde se menciona al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, pero que solo las toma con precaución.

“Nosotros estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar; no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad. Por eso, vemos con precaución de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas, nosotros lo que sostenemos es que debe haber respeto a las autoridades, no apostar con intimidar a las autoridades, mucho menos agredir a las autoridades y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, que se viole la Constitución”, dijo el presidente mexicano.

A inicios de semana circuló un video que se adjudicó al Cártel de Jalisco Nueva Generación y donde se acusaba al gobernador Enrique Alfaro de haber roto un pacto supuesto pacto y se deslinda de ejecuciones, secuestros y extorsiones en contra de empresarios y la ciudadanía en general en distintos estados mexicanos además de acusar a Martín Coronel, alias “El Águila“, a Esteban Rodríguez, alías “El Güerito” a quien señala de ser cómplices del gobernador.

Ante ello, mediante un comunicado el mandatario de Jalisco expresó que se trata de un “montaje armado”, por lo que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al afirmar que desde el inicio de su administración manifestó que su gobierno “no dialoga, ni dialogará con delincuentes”.

