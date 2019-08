Advierten que plan de estudios étnicos para California generaría ataques de odio contra judíos

El superintendente de educación reconoce fallas y ordena que sea corregido

Talia Strauss, una madre judía mexicana, que reside en Los Ángeles, considera excelente el plan de estudios étnicos que se quiere implementar en California, pero le preocupa que no sea objetivo y abra la puerta para que la comunidad judía sea expuesta a ataques de odio.

“Aumentaría esos incidentes cuando ya de por sí vivimos en un país dividido donde la gente con odio se siente con permiso para sacarlo”, dice Talia, madre de tres hijos en edad escolar de 14, 12 y 4 años.

Afirma que todo mundo tiene derecho a sus opiniones, pero en una escuela pública no pueden enseñar la historia de un país de un solo lado, de manera parcial.

“Yo he vivido en Israel, y no estoy de acuerdo con todo lo que se hace, pero claramente estoy en contra de que un plan de estudios tengan elementos anti Israel, que no crea inclusividad y sí genere sentimientos antisemitas”, subraya.

Esta semana, la Junta Estatal de Educación de California anunció que su propuesta de estudios étnicos será retirada para ser corregida.

En una conferencia de prensa, el superintendente de educación pública Tony Thurmond junto con líderes de la bancada judía de la legislatura estatal, reconoció que el plan de estudios necesita un mayor balance para reflejar de manera precisa la experiencia y contribuciones de los judíos americanos y atender el antisemitismo que ha existido históricamente y continúa persistiendo en nuestros días.

“Se han recomendado revisiones al plan de estudios para destacar a la comunidad judía y otros grupos étnicos, y atender las desigualdades que se busca anular”, dijo.

Los legisladores de la bancada judía en Sacramento expresaron su profunda preocupación por el primer borrador del plan de estudios étnicos y dieron su apoyo para que sea revisado.

El asambleísta José Medina de Riverside presentó en enero la medida AB 331 para que los estudios étnicos sean un requisito de graduación de las secundarias de California.

El siguiente paso será enviar los más de 5,000 comentarios públicos recibidos por escrito y hacer cambios antes de enviar el borrador actualizado a la Junta Estatal de Educación, la cual tendrá la autoridad final para hacer modificaciones.

“El primer borrador del plan de estudios étnicos fue creado de un marco teórico que se enfoca en las contribuciones de los afroamericanos, latinoamericanos, asiático americanos y nativo americanos basado en la clase de perspectiva histórica de cómo los estudios étnicos han sido tradicionalmente vistos y enseñados en universidades y colegios en los Estados Unidos”, dijo el superintendente.

Pero agregó que tristemente, cuando vemos la historia, “hemos sido testigos de altas tasas de comportamiento antisemita contra los judíos americanos en el pasado y en fechas recientes”.

Remarcó que nunca fue la intención de los autores, presentar un borrador que fuera ofensivo.

El plan de estudios étnicos fue presentado en un clima en el que los ataques contra los judíos no dejan de ocurrir en el país. Recientemente, un hombre atropelló intencionadamente con su camioneta a un grupo de judíos que se manifestaban de manera pacífica contra el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención Wyatt en Rhode Island, lo que dejó un saldo de cinco personas lesionadas.

En febrero pasado se dio a conocer que Los Ángeles registró su más alto nivel de reportes de crímenes de odio en una década, con un aumento de casi el 13% en 2018 en comparación con el año anterior.

El año pasado, Los Ángeles documentó 289 crímenes de odio, en comparación con 256 en 2017, según las estadísticas del Departamento de Policía de Los Ángeles recopiladas por investigadores en la Universidad Estatal de California, San Bernardino.

Los miembros de la comunidad LGBTQ, los afroamericanos y los de la fe judía representan la mayoría de víctimas, según el recién publicado Informe del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo.

El doctor Jeffrey C. Blutinger del programa de estudios judíos de la Universidad Estatal de California en Long Beach dice que el proyecto de crear un modelo de estudios étnicos para ser usado en las escuelas de California es admirable. Sin embargo, sostiene que la propuesta del plan de estudios contiene errores serios y obliga a hacer correcciones antes de que siga avanzando.

“La propuesta debe ser modificada para terminar con la segregación de los estudios judíos e incluirlos entre los otros programas de estudios étnicos bajo discusión”, afirmó. Pidió además corregir la mala información y remover el material antisemita del plan.