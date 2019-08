El obsceno audio de “El Mencho” del CJNG que dividió a las autoridades en Jalisco, México

Antes del controvertido video esta semana contra el gobernador del Estado, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación ya había dejado su rastro

Recientemente, un video que presuntamente protagoniza Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha causado revuelo en redes y en medios.

La duda sobre si en efecto es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien lanza amenazas al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rodeado de subalternos, permanece.

Sin embargo, no es la primera vez que supuestas expresiones de “El Mencho” generan controversia.

En septiembre de 2016 comenzó a circular en el ciberespacio un audio con la supuesta voz de Oseguera Cervantes.

Se trata de una conversación con un mando policial del referido Estado. En el intercambio, el capo, entre palabras obscenas, lo instruye a reducir los operativos de seguridad.

El periodista Carlos Loret de Mola, aseguró que la Comisión Nacional de Seguridad le confirmó la autenticidad del mensaje que en principio fue divulgado por el semanario Proceso.

Sin embargo, la Fiscalía General de Jalisco puso en duda la autenticidad del material.

El “tira y jala” por la veracidad del audio se trasladó hasta Twitter con mensajes de parte y parte.

El único objetivo del mismo es generar una situación falsa y una imagen que no corresponde a la realidad. 2/2 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 9, 2016

Qué raro que @CNSeguridadmx diga que no autentificó el audio del Mencho. Sí lo hizo. Y lo hizo para #DespiertaConLoret — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 9, 2016

”El único objetivo del mismo es generar una situación falsa y una imagen que no corresponde a la realidad”, fue uno de los mensajes de la Fiscalía en la red social.

En el audio, “El Mencho” le cuestiona al oficial de la zona de Chapala por un operativo realizado contra su grupo criminal.

“Soy Mencho, relaja a tu gente. No cuelgues, te tengo ubicado, póngaseme las pilas”, indica supuestamente “El Mencho” al jefe policial identificado como “Delta 1”:

El narco continúa la advertencia al oficial, a quien llama “León”: “Se me ponen al tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos”.

“No señor, no se trata de eso (…) señor, usted me conoce”, contesta el encargado policial. “Usted me conoce y sabe que hay respeto”.

Finalmente, “El Mencho” que dijo estar “hasta la madre”, se disculpa con el “León” por la manera grosera en que se dirigió a él, pero le ordena no apagar su teléfono porque sería identificado como algo “negativo”.

No hay detalles exactos sobre la fecha del intercambio telefónico. Pero se cree que pudo haber ocurrido antes del secuestro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Puerto Vallarta, el 15 de agosto.