Inmigrante mexicano recibe compensación significativa por robo de salarios

Durante cinco años trabajó 12 horas diarias, pero solo le pagaban una quincena y no le daban tiempo extra

Un trabajador indocumentado mexicano recibió un cheque por una cantidad significativa de dólares por los salarios que le robaron durante cinco años que trabajó para una empresa de seguridad del condado de Los Ángeles.

“Me siento satisfecho porque se hizo justicia laboral, aún cuando todo el cheque se ha ido en pagar deudas acumuladas, tarjetas de créditos, mantenimiento del auto, cuentas de servicios acumuladas por todos los años que me pagaron solo la mitad de mi salario”, dice Fernando Rincón Mier.

Este inmigrante trabajó durante 12 años para la compañía Blueshield LA Protection Inc en la ciudad de El Monte.

“Todo iba muy bien hasta que en los últimos cinco años de que trabajé para esa compañía, a mi y a mis compañeros nos empezaron a pagar solo una quincena al mes. El dueño nos decía que tenía problemas con el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos)”, dice Fernando.

Y así pasaron cinco años con un solo pago por mes a través de money orders (órdenes de pago).

“Yo trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche de lunes a viernes. Nos daban el salario mínimo por hora, pero solo nos pagaban ocho horas al día no las 12 horas”, dice.

En 2005, él y sus compañeros se decidieron a poner una queja por robo de salarios ante la Comisión del Trabajo del condado de Los Ángeles.

“La Agencia de Servicios Legales Bet Tzedek nos ayudó a poner la queja. A mi me sugirieron que la hiciera por separado de mis compañeros”, explica.

La demanda civil se entabló también contra los dueños y los administradores del edificio que Fernando cuidaba. “Esto fue porque aún sabiendo que a mi no se me pagaba mi salario completo ni horas extras, ellos no hicieron nada”, señala.

En enero de 2018, dejó de trabajar para la compañía a la que había demandado. “Cuando me dejaron de pagar la única quincena que me daban al mes, decidí que era tiempo de irme”, dijo Fernando. “Ya ni siquiera sacaba para pagar la renta de mi departamento”.

Agrega que aguantó hasta el final porque sabe que, a su edad, 56 años, es difícil que alguien lo pueda contratar. “Hay mucha discriminación laboral por la edad”, expone.

En septiembre de 2018, la Comisión del Trabajo falló a mi favor, pero la compañía propietaria y los administradores del edificio apelaron la decisión.

“Entonces se programó ir a juicio en septiembre de este año, pero a principios de agosto, los demandados ofrecieron llegar a un acuerdo y pagar una cantidad significativa para resolver la acusación”, señala el trabajador.

Así fue como la semana pasada, Fernando recibió un cheque por decenas de miles de dólares de las compañías Silverstone, administradora del edificio y Amay, los dueños del inmueble para compensar el robo de salarios. Sin embargo, el caso aún no está cerrado del todo porque falta que su antiguo patrón Blue Shield Protection LA, Inc pague su parte.

“Él nunca se presentó a las audiencias. Y nos ha dicho que no lo pueden hacer pagar, porque tiene un adeudo con el IRS que es primero que cualquier otra deuda”, expresó.

Sin embargo, Fernando confía en que la Comisión del Trabajo del condado encuentre la forma de hacerle que le pague a él y a sus compañeros los salarios y tiempo extra no pagado durante años.

Cuál es la clave

Este inmigrante dice que nunca se sintió intimidado para reclamar sus derechos laborales porque en los 20 años que lleva en el país después de emigrar de Veracruz, México, siempre ha pagado impuestos.

“Aún sin tener un estatus migratorio, los trabajadores deben demandar cuando les roban los salarios”, expresa.

La clave para ganar un caso, explica, es documentar bien la demanda y presentar evidencias.

“Yo presenté todas las hojas donde registraba mis horarios de entradas y salidas. Ofrecí copias de los mensajes de textos donde la supervisora me daba instrucciones laborales, así como fotos y vídeos de mi lugar de trabajo”, comenta.

El inmigrante subrayó que toda esa evidencia le sirvió como prueba de que fue víctima de robo de salarios.

La agencia de los Servicios Legales Bet Tzedek no le cobró nada por ayudarlo a interponer la demanda civil. La opinión trató de comunicarse con ellos, pero no estuvieron disponibles para comentar al respecto.

Otros trabajadores latinos que están demandando a la compañía de seguridad Bue Shield Protection son: Armando Román Benavides, Gerardo Pérez Ramírez, José Manuel López y Antonio Arellano Escobedo.

Los Ángeles es considerada la capital del robo de salarios en la nación. De cada diez trabajadores, ocho sufren algún tipo de robo de salarios, según un reporte de UCLA y el Departamento del Trabajo.

Y de acuerdo al Centro de Justicia Salarial, por lo menos 650,000 trabajadores de bajos ingresos en Los Ángeles pierden 26.20 millones de dólares en robo de salarios cada año.

De acuerdo a la Comisión del Trabajo en el condado de Los Ángeles, en California, todos los trabajadores están protegidos por las leyes laborales.