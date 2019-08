¡Insólito! De árbitro de la Liga Mx a Director Técnico en España

View this post on Instagram

¡CHIQUIDRACULA 🧛‍♂️ QUIERE CONQUISTAR ESPAÑA 🇪🇸! 😱 Chiquimarco ex árbitro del Fútbol Mexicano 🇲🇽 dirigirá al @salamancacfuds de la segunda división B de España 🇪🇸 . Todo esto debido a que la Real Federación Española de Fútbol no acreditó a José Luis Trejo por lo que Chiquimarco fue escogido para dirigir al club Salamantino. ¡SUERTE CHIQUIMARCO! 👏 “Sígueme en 👉 @jcspor 😉” para más contenido 🔥 #chiquimarco #marcoantoniorodriguez #salamanca #salamantino #laliga123 #arbitro #futbolmexicano #españa #futbol #football #soccer #mexico #mexico🇲🇽