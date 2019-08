Juez latino dijo a mujer que vendiera fotos desnudas a Playboy en triángulo amoroso

Insultó reiteradamente a los involucrados en el caso, en Nueva Jersey

Foto: New Jersey Courts

Alberto Rivas, juez del condado Middlesex (NJ), está siendo investigado por sugerirle a una mujer demandante que vendiera sus fotos desnuda a Playboy.

Rivas estaba supervisando la queja de la mujer contra la esposa de su novio, quien había guardado las fotos desnudas que le había enviado a su amante.

La demandante afirmó que la esposa ya había enviado las fotos picantes a su lugar de trabajo y que temía que también se compartieran en las redes sociales como parte de una oferta de porno de venganza.

Rivas primero criticó a la novia por enviarle los desnudos a su amante, un hombre casado. “Te daré un consejo, J.V.”, dijo el juez, según una transcripción de la corte, que solo identificó al trío por sus iniciales.

“La única persona a la que deberías enviarle fotos desnudas es a [sic] Hugh Hefner. Te pagará $100 mil dólares por el uso de ellos”.

Se refería al fallecido creador del imperio pornográfico Playboy.

El juez también sugirió que la novia filtró las fotos ella misma para acosar a la esposa de su amante

Cuando la novia negó incluso saber dónde trabajaba la otra mujer, Rivas respondió que no le creía.

“Si te estás acostando con él, seamos francos ahora, porque no debería estar desperdiciando recursos judiciales en este tipo de tonterías. Si te has estado acostando con él durante estos años, no hay duda de que sabes dónde trabaja”, dijo.

“Así es como funcionan los asuntos. Este no es alguien que acabas de conocer. No hay una pregunta sobre la mesa, así que no hable”.

A la esposa, el juez le dijo: “Sugeriría el divorcio y tomaría la mitad de su pensión. Esa es una opción que tiene, habiéndose sentado en el Tribunal de Familia. Puedes tomar su pensión”.

“Tu problema es con esa cabeza hueca”, añadió.

La Oficina Administrativa de los Tribunales dijo que celebrará una audiencia formal sobre el comportamiento del juez, a raíz de una queja presentada ante el Comité Asesor de Conducta Judicial del estado esta semana, informó New York Post.

“Pero está claro que ustedes han estado involucrados en un triángulo, y algo así como el Triángulo de las Bermudas, es mortal”, también dijo en la corte.

“Y ustedes dos señoras se han dejado jugar por este tipo. A quien no voy a llamarlo hombre, porque no merece ese título. Este homo sapien”.

Rivas dijo al esposo, un oficial de correccionales, “Eres despreciable”.

En una declaración emitida por funcionarios de la corte, Rivas dijo: “Lamento los comentarios que hice durante el procedimiento (…) Sentí que la corte estaba siendo manipulada, pero dejé que mis sentimientos sobre el caso influyeran en mi lenguaje, tono y comportamiento, todo lo cual era inapropiado”.