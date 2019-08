¿A quién le dedicó su gol Chicharito?

View this post on Instagram

Chicharito #Hernandez debutó como titular en la temporada 2019/20, y anotó el gol que le dio la ventaja momentánea al #WestHam. Los Hammers visitaron al #BrightonAlbion y se llevaron el primer punto en esta #PremierLeague. El encuentro finalizó con empate 1 a 1.‬ _ ⚽️ Link en perfil _ ✍🏼 @martincanaves12 _ #balonlatino #futbol #chicharito #javierhernandez #chicharitohernandez #westhamunited #hammers #premier #inglaterra #brighton #mexico #ligamx #elchicharito #chicharo