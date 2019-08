Huyendo de los vicios, inmigrante oaxaqueño encontró un futuro empresarial en Los Ángeles

Tocó fondo en su natal Oaxaca, pero con el objetivo de demostrarle a su familia que si podía salir adelante, Arturo Aguilar se aventuró al norte; hoy es dueño de El Valle Oaxaqueño Inc., donde emplea a un centenar de personas y apoya a su comunidad en programas sociales.

A sus 26 años Arturo Aguilar­ López vivía encadenado en el vicio del alcohol en su natal Oaxaca, México.

Su familia intentaba ayudarlo en vano pues solo causaba más decepciones. Un día Arturo tomó una de las decisiones más importantes de su vida; emigrar al norte para huir del vicio.

“Yo les avisé a mis papás como unas dos horas antes de venirme [a Estados Unidos]”, recordó Arturo. “Ellos me dijeron ‘Dios te bendiga, si te volvemos a ver bendito sea Dios y si no te volvemos a ver, porque allá los vicios son peores, pues ya te echamos la bendición’”.

Poco imaginaría la familia de Arturo que años después él se convertiría en un respetado empresario de tiendas de abarrotes, panaderías y restaurantes oaxaqueños quien también realiza actividades comunitarias.

Arturo es el dueño de “El Valle Oaxaqueño Inc.” con dos panaderías, dos restaurantes y dos tiendas de abarrotes en el área de Pico Union.

Pero llegar hasta este punto no fue fácil, afirmó el nativo de San Juan Teitipac quien cruzó la frontera en 1990.

Al tocar suelo estadounidense y a sabiendas de lo difícil que fue “cruzar el cerro”, Arturo se estableció con unos tíos en Los Ángeles y decidió buscar empleo de panadero—oficio que realizaban su padre y su abuelo en Oaxaca.

Sin embargo, a casi tres semanas de continuar la anhelada posición no se le daba la oportunidad.

“Entonces yo veía que en la esquina de la Santa Monica y Western se paraban unos señores a descargar los carritos de paletas [de hielo]”, dijo Arturo, quien no dudó en pedir empleo e inmediatamente le dieron un carrito para vender paletas.

Para su buena suerte, ese empleo solo le duró dos o tres días. Arturo recibió una llamada de una de las panaderías a las que había solicitado empleo previamente. Inmediatamente comenzó a trabajar con un horario de 7 de la noche a 5 de la mañana. Su tenacidad por sobresalir lo motivaba a quedarse horas extras sin sueldo.

“El patrón me decía que no me quedara porque no me podía pagar y yo le decía que no importaba. Yo ponchaba y seguía trabajando”, contó Arturo. “Me quedaba ayudando a hacer pan centroamericano, tamales guatemaltecos y todo lo que vendían en la panadería centroamericana”.

El esfuerzo valió la pena pues dos años después Arturo consiguió otro empleo donde le ofrecieron la posición de maestro y supervisor de la panadería.

“A veces dicen que uno regala tiempo, pero yo no regalé tiempo, yo estaba aprendiendo y eso es lo que me ayudó para que me contrataran de maestro de la panadería”, dijo Arturo. “Yo ya sabía hacer todo”.

Camino a un futuro empresarial

Un año después y ya con una buena posición de supervisor en la panadería, Arturo tuvo que renunciar en 1993 para ir a ayudar a su tío a vender fruta en una camioneta en las calles.

Por ese mismo tiempo se casó con su ahora esposa Sofía Pérez, quien también es oaxaqueña, y nunca dudo de la capacidad de su esposo.

“Ella me dijo, ‘te apoyo’ y dejó la universidad [en Oaxaca] para venirse conmigo a vender fruta en la calle”, contó Arturo aseverando que ella fue la base del crecimiento de su negocio. “Nos íbamos por las calles de diferentes zonas y nos parábamos en edificios tocando el claxon con la canción de ‘La cucaracha’ y la gente bajaba a comprar”.

Arturo dijo que continuaron así por unos cinco años más y lograron comprar cuatro camionetas adicionales, todas para vender frutas.

Ya establecidos en el negocio, Arturo y su esposa Sofía decidieron comprar su primera casa.

No obstante, Arturo siempre tenía esa espinita de regresar a ser panadero. Ya establecidos en su hogar, él decidió acondicionar la cochera, instaló un horno, estufa, mesa y todo lo necesario para comenzar a hacer pan.

“Entonces yo me levantaba tempranito a hacer donas y en cada camioneta poníamos como de 150 a 200 donas para que los muchachos vendieran fruta y pan”, dijo Arturo. “Después la gente se empezó a enterar que hacíamos pan en el garaje y nos venían a comprar”.

Sin embargo, el negocio que iba viento en popa, le duró solo ocho meses porque un día llegó salubridad a su hogar y le cerraron su local.

Una panadería disponible

Decepcionados, pero no vencidos, unos meses después la pareja pasó por una de las panaderías donde compraba pan años atrás y se enteraron que el dueño estaba vendiendo todo.

La oferta del negocio era de 30.000 dólares. Arturo tuvo un poco de miedo, pero eso no le impidió continuar negociando hasta que llegaron a un acuerdo. Arturo dio los únicos 5.000 dólares que tenía de ahorros para el enganche y una vez que echó a andar el negocio comenzó a pagar a mensualidades el resto.

Fue así como Arturo nuevamente levantó aquella panadería moribunda para convertirla en “El Valle Oaxaqueño”.

Inicialmente, como en todos los negocios, los horarios eran extremadamente largos; de 5 de la mañana a media noche.

Un año después y con arduo trabajo, Arturo ya tenía 10 empleados y adquirió una segunda panadería sobre el bulevar Olympic. Eventualmente se deshizo de las camionetas de frutas y cuatro años después compró una tercera panadería, sobre el bulevar Jefferson; posteriormente, agregó la sección de restaurante y tienda de abarrotes adyacente a las panaderías.

Aferrándose a la vida

Como en todos los negocios, no hay éxito sin algunos obstáculos y Arturo es fiel testigo de esto. Él contó que hace dos años perdió la vista temporalmente y comenzó a sufrir ataques de ansiedad, pánico y depresión a causa de problemas con algunos empleados.

“A veces piensan que como uno es dueño de negocio, uno tiene [dinero] y ahí vienen las demandas”, contó Arturo. “Tuve varias operaciones de la vista que mejoró un poco, pero cuando vienen los ataques de pánico y ansiedad ahí si no sabes que hacer. Yo ya me estaba dando por vencido. No podía ni ir al baño solo. Mi esposa me tenía que acompañar”.

Arturo recordó que en un momento quedó completamente paralizado en su casa y su esposa llamó a los paramédicos.

“En lo que llegaban ella me puso a la virgen en las manos y me puso frente al altar. Yo le dije a mi papá [ya fallecido]: ‘Tu que estas cerca de Dios ayúdame y ya que pase lo que tenga que pasar’”.

En cuanto llegaron los paramédicos, lo subieron a la camilla y cuando iba en la ambulancia su hija menor se puso a llorar pidiéndole que luchara por su vida.

“Entonces empecé a aferrarme a la vida y a pensar que no era mi momento de irme”, indicó Arturo. “Al salir del hospital tuve psicólogos, naturistas y un neurólogo. Ahora tengo la vista recuperada en un 80 por ciento y mi ansiedad esta controlada”.

El orgullo de la familia

Arturo dijo que él se siente muy agradecido de poder demostrarle a su familia y sobre todo a su padre antes que falleciera que si pudo salir adelante. Ahora él emplea a un centenar de personas incluyendo a varios familiares.

Arturo, quien también ayuda a su comunidad oaxaqueña en Los Ángeles por medio de eventos, donación de alimentos y hospedaje, dijo que es algo nato para él ya que su padre era una persona que también ayudaba mucho.

“Muchas veces uno tiene que ser dadivoso, altruista. A mi me nace compartir con iglesias y organizaciones”, dijo Arturo.

“Ayudar no te da dinero, pero te da mucha satisfacción… Yo tengo hijos y pienso que, si algún día mis hijos necesitaran, me gustaría que hubiera alguien que los apoye”, recalcó el orgulloso oaxaqueño y padre de seis hijos.

Las panaderías-restaurantes El Valle Oaxaqueño están localizadas en 601 S. Vermont Ave # 106, Los Angeles, CA 90006 (323) 734-0042 y en 2318 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018 (323) 766-1727.

Para más información visite: https://www.facebook.com/El-Valle-Oaxaque%C3%B1o-Inc-193408810687481/