Semana de los Fanáticos gratis en el US Open

Con juegos interactivos, música y a la oportunidad de ver las prácticas de los mejores jugadores del mundo, se inicia la fiesta del Gran Slam en Flushing Meadows-Corona Park

NUEVA YORK.- Desde este lunes y hasta el domingo 25 el Centro Nacional de Tenis ‘Billie Jean King’, en Flushing Meadows-Corona Park, abre sus puertas a la Semana de los Fanáticos del US Open 2019 con una gran diversidad de eventos gratuitos

La ‘Fan Week’ celebrará una serie de actividades interactivas, música, comida y tenis, en la que además, los asistentes podrán disfrutar de los partidos de clasificación y las prácticas de los mejores tenistas del mundo, en ruta a participar en el último Gran Slam del año.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) anunció que en el transcurso de la Fan Week, se hará el sorteo del cuadro principal de jugadores del US Open 2019 que comienza el 26 de agosto y termina el 8 de septiembre.

La ‘Fan Week’ también incluirá acceso a las mejores prácticas de jugadores en el estadio Arthur Ashe y tres días de partidos entre jugadores considerados leyendas como John McEnroe enfrentando a Jim Courier, la aparición especial de Kim Clijsters, Andy Roddick contra James Blake y un partido de dobles femeninos que están en el Salón de la Fama: Martina Navratilova, Lindsay Davenport, Tracy Austin y Arantxa Sanchez -Vicario.

Honran legado de Althea Gibson

Althea Gibson, quien en 1957 se convirtió en la primera afroamericana en ganar a los Nacionales de EEUU, que fue torneo precursor del Abierto de Estados Unidos, tendrá una escultura para destacar sus logros en el mundo del tenis mundial. Gibson ganó 11 títulos combinados de torneos de Grand Slam. La escultura fue creada por el artista Eric Goulder, se encuentra localizada frente al estadio Arthur Ashe. La escultura incluirá un componente único que le dará vida a su historia a través de la aplicación móvil US Open.

Entretenimiento musical

El US Open ofrecerá entretenimiento musical casi todas las noches. Durante la Semana del Fanático, la Happy Hour de Heineken se llevará a cabo de martes a viernes a partir de las 6 p.m. a las 8 p.m. Cada noche, el Happy Hour contará con los mejores DJ, incluidos DJ Niks, DJs Coco &Breezy y DJ MAAD.

Durante tres noches, desde el miércoles 21 de agosto hasta el viernes 23 de agosto, Chase, el patrocinador del US Open, presentará música en vivo en el Fan Week Center Stage a través de la plataforma Chase SoundCheck. Los conciertos contarán con la banda de rock LANY, el músico country Brett Eldredge y el cantante y compositor Leon Bridges.

La banda LANY tocará en vivo el miércoles, seguida por Brett Eldredge, el jueves y Leon Bridges, el viernes. Los conciertos comenzarán a las 8:00 p.m. Consulte usopen.org/fanweek para ver el calendario completo.

Exhibición fotográfica de Billie Jean King

Ícono del deporte y defensora permanente de la igualdad y la justicia social, Billie Jean King es una inspiración tanto dentro como fuera de la cancha de tenis. Los fanáticos pueden maravillarse de sus logros y activismo en la exposición itinerante de la Sociedad Histórica de Nueva York que muestra más de 75 fotografías de su vida y carrera, La muestra podrá ser vista en el Centro Chase, cerca de la Puerta Este del complejo que lleva el nombre de esta ex jugadora

Evento “Open Pride”

Con el compromiso de larga data de la USTA con la diversidad y la inclusión, la USTA ha organizado un evento específicamente diseñado para dar la bienvenida a la comunidad LGBTQ + al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA.

Se celebra el jueves 22 de agosto a partir de las 6:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., “Open Pride” invita a los miembros de la comunidad LGBTQ + a experimentar todo lo que el US Open tiene para ofrecer. El día incluirá apariciones de una variedad de atletas y celebridades LGBT y no LGBT y el panel de discusión “Love All – An Open Conversation”.

Señalización LED en la cancha en el estadio Arthur Ashe

Por primera vez, módulos de señalización LED rodearán la cancha del estadio Arthur Ashe. La nueva señalización permitirá que el US Open involucre a los fanáticos en el estadio antes de los partidos y durante los cambios y las pausas. Los tableros se utilizarán para promover iniciativas de la USTA y mensajes de patrocinio, así como para mejorar todas las ceremonias en la cancha y los walk-ons de los jugadores.