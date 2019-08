La lección que le ha dado CR7 a su hijo en Lisboa

View this post on Instagram

ERES GRANDE CRIS!! Cristiano: "lleve a mi hijo al lugar donde me crié, antes de debutar en el fútbol profesional , lo primero que me dijo fue "¿ papá tu estabas aqui? " el ahora cree que todo llega del cielo y quiero dejarle claro que no es así." #cristiano #cristianoJr #grandecris #humildad #sitiofutbol