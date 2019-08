Ni siete detenciones detienen a Irineo Mujica

Arrestado y luego puesto en libertad, el activista dice que López Obrador traicionó a los migrantes

MEXICO.- Al pie del lecho de muerte, mientras veía agonizar a su padre en un hospital de Phoenix, Irineo Mujica (Michoacán, 1970), le hizo dos promesas: que lo enterraría en Arroyo Hondo, el pueblo que lo vio nacer, y que defendería las injusticias en contra de los migrantes en memoria de lo que sufrió su familia.

Aún no cumple el primer juramento por causas que se revelarán más delante, pero sigue en pie con lo segundo. Eso es lo que lo lleva a dirigir la organización Pueblos sin Fronteras; el que lo pone al tú por tú con la policía y otros agentes, el que lo hizo organizar caravanas de indocumentados desde Centroamérica; a resistir encarcelamientos (en siete ocasiones, aunque por menos de una semana) y un juicio frente al Estado mexicano que quería verlo en prisión por 25 años.

“Voy a seguir defendiendo a los migrantes”, responde a este diario, apenas unos días después de haber sido amenazado en Sonoyta, Sonora, donde tiene un albergue que da alimentos a los indocumentados.

Hombres armados se apostaron con las armas expuestas, listos para intimidar o disparar o saber qué. Irineo cuestionó: qué quieren, por qué están ahí, tienen alguna orden de cateo o detención… Pidió identificaciones y tomó fotos y uno de oponentes perdió la calma. “Esto es México, aquí las cosas se hacen diferente”.

Mujica sabía de qué hablaban los desconocidos (la ley no sirve de mucho, hay 98% de impunidad) y los dejó ir. No quería una tragedia.

Desde 2008 está en la mira. En ese entonces, le quitaron una cámara fotográfica en Veracruz, por hacer tomas de las tundas que marinos propinaban a centroamericanos. Entonces el presidente era Felipe Calderón; en la administración de Enrique Peña Nieto fue detenido un par de veces más y en la presente administración lleva cuatro.

–– ¿Ha valido la pena esta vida?–– se le cuestiona vía telefónica mientras desanda el camino de la ruta migratoria y se encuentra en Oaxaca. Irineo tiene la doble nacionalidad, puede ir y venir entre los dos países.

––Muchas veces me he preguntado qué tanto estoy dispuesto a perder por ayudar a los inmigrantes (a que lleguen a pedir refugio a Estados Unidos sin ser atacados en México) y creo que sí. De no hacerlo, rompería con mis ideales, el amor a mi padre.

El padre de Mujica era un campesino indígena que cruzó la frontera con su mujer y nueve hijos para salir de la pobreza. Trabajó en el campo de Arizona donde lo agarró la amnistía de 1986 y pudo hacerse ciudadano y ni paró hasta el día que la diabetes lo llevó al hospital y no quisieron atenderlo. Lo retuvieron en la sala de urgencias hasta que le dio un derrame cerebral y un paro cardíaco. No murió por las intervenciones médicas, pero quedó inmovilizado.

“Acabaron con él: ni siquiera podía tomar agua”, recuerda Mujica. Ocho meses después murió. E incubó el activismo de su hijo: “En ese momento no reclamamos la negligencia. Eramos gente de rancho, pero ahora no me voy a callar”.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un activista como Mujica debería tener protección del Estado, pero no la tiene, aunque Trump lo señaló como el instigador de las caravanas y, según las coincidencias de fechas, lo pidió como moneda de cambio para seguir adelante con la renegociación del libre comercio.

“Ahora tengo un bajo perfil para no servir a Trump en su campaña contra la migración, pero sigo en la causa”, aclara.

––¿Te arrepientes de algo?––

De haber votado por López Obrador, creí en él y su gente sólo usó a los activistas para llegar al poder y ahora los que defendemos a los migrantes somos los enemigos. Ahora solo creo en Dios.

Y en la promesa de llevar los restos de su padre al rancho. Ya le dijo a su madre que lo hará. Ella quiere tenerlo en Arizona para irlos a visitar, pero, si muere, lo llevará a Michoacán.

¿Acaso no ha demostrado que es hombre de palabra?