¡GOLAZO! Orbelín Pineda le da el triunfo a Cruz Azul con una pincelada (video)

GANÓ LA MÁQUINA @cruzazulfc se impuso como visitante 1-2 a @lagalaxy en las Semifinales de la @leaguescup y así obtiene su pase a la Gran Final donde enfrentaremos a los @clubtigresoficial el 18 de Septiembre en Las Vegas 🇺🇸 #ConstruyendoLa9loria #EternamenteAzul #CruzAzul #CruzAzulFC #CAFC #LaMáquinaCeleste 🔵