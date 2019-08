¿Quién es el nuevo técnico de Monarcas Morelia?

View this post on Instagram

Ya tienen entrenador 👑 . Pablo Guede, argentino que ha dirigido en España, Chile, Argentina y Arabia Saudita es el nuevo entrenador de Monarcas. . 👀 En su palmarés como DT se encuentra una Liga Chilena, una Copa Chilena, 2 Súper Copa Chilena y una Súper Copa Argentina. #PabloGuede #Monarcas #LigaMX