Se salvó de ser secuestrada por su conductor de Uber

Lamentablemente, cada vez son más las agresiones que se producen por conductores de servicios como Uber o Lift

Lamentablemente, las agresiones a mujeres no cesan y se producen en diferentes partes del mundo.

Uno de los más recientes y alarmantes asaltos ocurrió en el norte de la Ciudad de México, donde una joven abordó un coche de la aplicación Uber.

En cuanto subió, el chófer pronto cambió la dirección hacia donde debía dirigirse. Manejó en dirección opuesta al destino que ella había solicitado e intentó agredirla.

Fue un milagro, pero consiguió escapar.

Brenda de la Mora, víctima de la presunta agresión explicó que cuando se subió al auto le dijo que el asiento de atrás estaba mojado porque un niño se había hecho pipí, así que la joven dejó la maleta atrá y y se sentó al frente. Luego le pidió que reiniciara su celular porque no funcionaba la aplicación.

Brenda cuenta que el auto Uber conducido presuntamente por Erik Alberto, nunca detuvo la marcha, aun cuando el navegador no le indicaba la ruta. Se paró en una caseta, no era el destino de la joven. Ella no reconocía el lugar ni nada de la zona. Así que le mandó su ubicación por teléfono a un amigo.

Él supo de inmediato que la estaba llevando por una ruta errónea, se lo comunicó a Brenda y ella le exigió al chófer que la llevara a su destino. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, él la amenazó. Comenzaron a forzajear hasta que el hombre sacó una pistola y se la puso en la cabeza.

Por suerte, consiguió evitar una agresión sexual, aunque sí le robó más de 70 mil pesos en efectivo y documentos personales.

Después de denunciar ante las autoridades, la joven reporta que solo ha recibido de Uber un tuit de apoyo y un pase médico. Aunque la compañía informó de que el conductor fue inhabilitado no dio más datos.

“Me dijeron que no me podían dar datos, que porque ellos protegen a sus conductores. Nuestra comunicación ha sido a través de la aplicación como cualquier usuario. Eso es toda la atención que yo he recibido”, relata Brenda.

La Fiscalía del Estado de México señaló que investigará el hecho.