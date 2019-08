¡Sueño cumplido! Maradona ya posó con la playera de De Rossi

View this post on Instagram

Daniele concedió una entrevista a los micrófonos de FOX Spors: ° "En China hay mucha plata pero me pregunté a mi mismo qué quería. Me quería sentir vivo y feliz. ¿Dónde me puedo sentir vivo y feliz como en Roma? Y Boca siempre fue la primera respuesta". ° "Después le pedí a Nicolas Burdisso un poco de tiempo. Tenía que ver como se iba a adaptar mi familia a un cambio tan radical. Yo necesitaba esto. Hay mucha gente que toma decisiones distintas a la mía, las respeto". ° "Una de las primeras veces que Nico me llamó, pensé que podía ser el único destino que me podía dar algo de nuevo como la Roma". ° "Me llamó Cassano diciendo que lo quería conocer a Riquelme. Está enamorado de él, no podés no quedarte enamorado de un jugador como él". ° "Román es un distinto a lo que se puede encontrar en el fútbol de hoy y del pasado. Miraba lo que hacía, más allá de ser un jugador diferente. Creo que solo Iniesta lo supera, me parece el mediocampista más completo de la historia". ° "Me gustaría encontrarme con Riquelme. Tengo un grupo de whatsapp donde se habla solo de fútbol con mis amigos, en realidad, solo de mediocampistas (risas). Y la foto del grupo es Riquelme atándose los botines". ° "Soy un poquito cerrado, estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer. Me emociona pero estuve tranquilo. Mis compañeros me ayudaron muchísimo". ° "La Primera a la Bombonera fue muy linda, mágica, algo que siempre soñé. Pero cuando me toca jugar, me olvido de las emociones y de lo que esperé este momento". ° "Son 180 minutos, no se va a cerrar todo en Quito. Me preocupa un poco. El míster habló de como la pelota tiene otra velocidad, la respiración puede cambiar… pero tenemos un gran plantel. Tenemos que demostrarlo". ° "Nunca jugué en la altura. Tal vez una vez, hace 20 años. Pero fue un amistoso, en la Roma y nadie se preocupaba por la problemática. Ahora es un partido distinto y muy importante para el equipo". 💙💛💙