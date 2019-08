Llamaron al Congreso para amenazar de muerte a representante Demócrata Nydia Velázquez

Se comunicaron con la oficina de Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja

Una persona llamó a la oficina de Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja, para amenazar de muerte a Nydia Velázquez, representante Demócrata de Nueva York nacida en Puerto Rico.

La policía está investigando las amenazas de disparos recibidas en Washington DC, informó New York Post.

En la llamada, que se produjo el viernes, la persona afirmó que tenía “un amigo” que iba a dispararle a Velázquez, sin especificar cuándo ni dónde.

La representante no avisó a la policía hasta ayer miércoles, cuando las autoridades visitaron su oficina en Brooklyn.

No estaba claro por qué la amenaza no se informó el mismo día. La oficina de la legisladora no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente.

Velázquez ha representado a Nueva York en el Congreso desde 1993.