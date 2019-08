Protestan por constante alza al alquiler de sus viviendas en North Hollywood

En todo Los Ángeles, denuncian los vecinos, hay indigentes, porque la gente se salió de sus casas al no poder pagar la renta

Mayra Interiano no puede contener el llanto cuando platica que uno de sus vecinos se fue a vivir a la calle por no poder pagar los constantes incrementos del alquiler.

“Primero vivía en su carro. Lo tenía lleno de sus cositas, pero ahora ya lo ví que trae un carrito de supermercado con una maleta adentro. Me parte el alma”, dice Mayra llena de congoja.

Lo que más le preocupa es que ella y muchos angelinos ya no puedan hacer frente a los constantes aumentos de renta de sus departamentos y terminen también en las calles de Los Ángeles como desamparados.

“Para allá vamos señores. ¡Hágamos matemáticas! Con el salario mínimo que ganamos no podemos pagar los continuos aumentos de renta”, dice a un grupo de sus vecinos que se reunieron afuera de las oficinas del concejal Paul Krekorian en North Hollywood para pedirle que ayude a frenar el alza sin freno del alquiler.

A Mayra Interiano y al resto de sus vecinos en el edificio marcado con el número 11815 de la calle Gilmore de North Hollywood les han incrementado significativamente el alquiler desde el año pasado.

“Este año, en enero nos subieron 200 dólares. Por una recámara pagamos 1,600 dólares por mes, pero si no alzamos la voz nos van a seguir aumentando”, dice.

“Con 40 horas pagadas con el salario mínimo, las cuentas no nos salen para pagar esas rentas, los servicios y el carro”, expone.

La situación de Adriana Aguilar, una madre soltera de cuatro hijos que vive de la pensión alimenticia, es crítica.

“En junio del año pasado me aumentaron 100 dólares,; en enero, 160 dólares; y en mayo, 125 dólares”, remarca.

Cuando angustiada fue a preguntar a la gerente del complejo de departamentos, por qué tantos aumentos tan seguido y por cantidades altas, regresó aún más consternada.

“La gerente me dijo que ahí no había control de renta y el dueño podía aumentar lo que quisiera. Si no les gusta, váyanse, me dijo. No sé que voy hacer”, reconoce.

El alza en el alquiler de los departamentos no se ve reflejado en el mantenimiento del inmueble, asegura.

“Tuve que llamar a las autoridades de salud de la Ciudad porque tenemos cucarachas, termitas y moho. El edificio está sucio. Mis hijas cada rato se enfermaban de asma y yo sufría mucho de dolores de cabeza. La doctora me dijo que era por el moho”, indica.

Luis Arturo Rodríguez, también residente de North Hollywood en el edificio Gilmore, comentó que su edificio está tapizado de termitas. “En mi sala se hizo un hoyo y el pie se me hundió. La administración solo vienen a hacer reparaciones por encima para que se vea todo bonito, pero el problema sigue”, comenta Luis quien lleva ocho años viviendo en el lugar.

“Cuando yo me mudé hace diez años, pagaba 825 dólares por una recámara. Ahora pago el doble y tengo que trabajar día y noche para pagar la renta. ¡Es demasiado!”, se queja.

El grupo de vecinos fue a las oficinas del concejal Paul Krekorian para pedirle su apoyo para parar los aumentos de renta, las pobres condiciones de vivienda y el maltrato que aseguran sufren por parte de la compañía propietaria del lugar donde viven, Millennium Holdings LLC.

La oficina del concejal Krekorian dijo que ellos están comprometidos con la comunidad para atender sus problemas.

“Damos la bienvenida al diálogo y daremos seguimiento a sus preocupaciones”, dijo Mehrin Rahman, portavoz del concejal. Al parecer, ésta es la primera vez que los vecinos acuden a la oficina del concejal para quejarse por los constantes aumentos del alquiler.

En la Ciudad de Los Ángeles, las rentas para departamentos construidos antes de 1978 están reguladas por la Ordenanza de Estabilización de la Renta, lo que significa en la práctica que solo pueden aumentar un 3% al alquiler por año. Pero desde julio, los caseros pueden aumentar hasta 4%.

Para el resto de la vivienda y balancear la necesidad de los propietarios de vivienda e inquilinos, la renta puede subir hasta 10% cada año.

Sin embargo, cualquier incremento coloca en un predicamento a los inquilinos. Un estudio de 2017 de Zillow encontró que tan solo un alza de 5% en los precios de las rentas, puede dejar a 2,000 personas en la calle en Los Ángeles. Cabe decir que el 64% de los angelinos rentan vivienda.