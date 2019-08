Su jefe le pidió que se afeitara las piernas “por higiene” y ella respondió de la forma más inteligente

El hombre señaló que la empleada estaba contra las políticas de la compañía

A pesar de la época de emancipación y poderío femenino en que vivimos, algunas viejas ideas parecen haber sobrevivido a la evolución de los tiempos.

Así lo demuestra el caso de esta mujer a la que su jefe le pidió que se afeitara las piernas “por higiene”. Y aunque ella respondió de la forma más inteligente, el suceso revela que algunos hombres mantienen un pensamiento que poco se adapta a los nuevos tiempos.

La mujer de 21 años, identificada como BlinderDisco, compartió su experiencia en Reddit. Narró que no le gusta perder tiempo ni dinero afeitándose las piernas, porque además “¡tampoco soy una persona peluda en absoluto!”. Generalmente trabaja fuera de su oficina, pero el día que tuvo que asistir para recoger algunas cosas y se detuvo a saludar a su jefe, el hombre le pidió un momento para hablar.

“Estaba muy rojo y tartamudeaba, pero finalmente me dijo que necesitábamos hablar sobre higiene. Estaba en shock literal. Estaba tan avergonzado y le pregunté qué quería decir. Mi jefe luego procedió a decirme que algunas personas se quejaron de que no me afeitaba las piernas y dijeron que iba en contra de la política de la compañía porque no estaba siendo higiénica. Estaba aún más sorprendida”, detalló.

Entonces, la respuesta de la mujer fue sumamente inteligente. Ella le preguntó si él se afeitaba las piernas. Ante el silencio del hombre, ella se puso de pie y le dijo que prefería que alguien del área de Recursos Humanos estuviera en la conversación; en ese momento él dio por terminada la plática.

Ella salió de la oficina desconcertada y confundida, pero más tarde recibió un correo electrónico de Recursos Humanos para programar una reunión próxima y hablar del incidente.

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. “Absoluta e increíblemente ridículo. ¿Le pedirían a un empleado que se afeitara las piernas? ¿Cómo es antihigiénico para ti pero no para cualquier hombre que tenga vello en las piernas? Estoy sinceramente horrorizado”, escribió uno.

“He visto más barbas sucias de lo que he visto el pelo sucio de las piernas de nadie, independientemente del género”, opinó otro. “Soy una mujer que se afeita las piernas, pero literal, eso no es ser higiénica. Afeitarse o no, no tiene absolutamente nada qué ver con la higiene”, aseveró una tercera.