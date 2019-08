Última Hora: Univision despide a Enrique Albis, productor de ‘El Gordo y la Flaca’ acusado de acosar sexualmente a presentadora

"Apenas nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ha sido despedido de la empresa"

Tal como te contamos, en el día de ayer se desató un escándalo dentro de ‘El Gordo y la Flaca’ cuando salió a la luz una grabación donde se escuchaba Enrique Albis, productor del show de las tardes, acosando y pidiendo favores sexuales a una presentadora que había ido a Univision a hacer un casting.

En menos de 24 horas de que el show de YouTube ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain pusieran los audios en su programa, la cadena Univision despidió formalmente a Albis.

A través de un comunicado que Univision nos envío vía e-mail confirmó la noticia de este modo:

“Univision tiene un compromiso con una cultura laboral diversa, incluyente y segura, libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten y traten a la audiencia, comunidad, invitados y asociados con dignidad y respeto, y no toleramos ningún tipo de transgresión. El acoso —de cualquier tipo y en cualquier entorno— es totalmente inaceptable. Apenas nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ha sido despedido de la empresa”.

Recordemos que en la grabación que compartió Javier Ceriani, se escucha a un hombre, quien supuestamente es Albis, pidiéndole a una presentadora sudamericana -muy conocida en Miami y que por respeto a su intimidad nos reservaremos el nombre- que le muestre su trasero, que lo pone muy ‘caliente’.

Esta lamentable situación habría ocurrido el 20 de abril del 2015. En la grabación se escucha cómo ella se niega y, como tratando de dar por terminado el tema, le dice que no le gustan los hombres. La voz masculina insiste y asegura que no le importa, porque no busca satisfacerla a ella, sino satisfacerse él.

En una parte del audio se escucha a él invitándola a su oficina en Univision -estarían en un camerino del edificio-, donde tienen un sillón grande en el que podrían tener sexo. nte la insistencia del hombre, la presentadora le muestra parte de su cuerpo y él, aparentemente, se masturba y hace comentarios explícitos sobre su eyaculación.

Ahora estarían saliendo nuevos casos contra Albis de mujeres y talentos que han sido acosadas y estarían dispuestas a denunciaron a la policía.

PUEDES ESCUCHAR AQUÍ LA ACOSO (ADVERTENCIA, LENGUAJE EXPLÍCITO):