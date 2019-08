Inmigrante con discapacidad auditiva enfrenta aislamiento y discriminación

Sin recursos ni herramientas de apoyo son condenados a una detención en condiciones peores que la de cualquier otro inmigrante

Desde que el 22 de mayo, Raúl Alcocer Chávez fue arrestado por agentes de migración y puesto bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto, ha sido condenado a vivir incomunicado del resto del mundo.

Raúl nació con discapacidad para oír y hablar. De acuerdo a sus defensores, centros de detención como el de Adelanto no le proporcionan ninguna herramienta que le permita comunicarse con sus familiares como el resto de los inmigrantes detenidos.

“Me siento tan solo porque no me puedo comunicar. No tengo acceso al teléfono. Siento que valgo menos que las otras personas. Esta situación me ha hecho llorar”, dice Raúl a través de un intérprete.

Su abogada en migración, Mercedes Victoria Castillo cuenta que la detención del muchacho fue algo dramático porque los oficiales del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) no le creían que era sordo y lo tiraron al piso.

“Lo están tratando muy mal, no le dan acceso a teléfono de video. Los guardias le hacen burla. No le dan los servicios básicos. Se siente muy solo como si estuviera confinado en solitario porque no se puede comunicar con nadie, no puede llamar a su familia”, dice la abogada.

Raúl de 24 años de edad, nació en México, pero sus padres lo trajeron al sur de California a los siete meses de nacido.

El 22 de mayo fue arrestado en San Bernardino por fallar a una corte de migración.

“Se confundió con las fechas. Lo que pasa es que depende de otras personas para que le interpreten sus documentos”, comenta.

Toda su familia, su esposa, su hija, su madre y hermanos son sordos. Ellos se comunican a través del Lenguaje Americano de Señas (ASL) que se emplea entre las comunidades con discapacidad auditiva en los Estados Unidos. No hablan español, y su inglés es muy limitado.

Todo comenzó en los años 2014-2015 cuando su mamá Ana Chávez y él estaban en corte con una solicitud de asilo. Pero el caso fue cerrado durante la administración de Obama a través de lo que se conoce discreción procesal – suspensión temporal de la deportación-.

“Las cosas se complicaron porque en 2016 fue acusado y detenido por violencia doméstica. Un juez le fijo una fianza por 10,000 dólares. Pero como su familia no pudo juntar el dinero, usaron un fiador particular”, explica.

También tiene otro delito menor por negarse a ser arrestado.

“Le pidieron que se pusiera de rodillas al momento del arresto. Como no lo hizo, le dieron ese cargo. Pero todo es parte de lo mismo, su discapacidad auditiva le impide cumplir con órdenes”, dice la abogada Castillo.

“La violencia doméstica honestamente no sé cómo pasó. La esposa y él alegaron. La hermana llamó a la policía. Pero no sé cómo estuvo de acalorada la discusión para que lo hayan detenido”, expone.

La abogada relata que debido a la acusación de violencia doméstica, el caso de Raúl se reabrió, pero no tenía defensor de migración. “Nadie le quería ayudar”, explica.

Cuando faltó a la corte de migración el 25 de marzo, le salió una orden de deportación por no asistir a la cita. Y el 22 de mayo fue arrestado cuando lo entregó el fiador.

El Consulado de México en San Bernardino le pidió a la abogada Castillo asistir legalmente a Raúl detenido hace casi tres meses en Adelanto.

“Si los del Consulado de México no me hubieran mandado a apoyarlo, ya lo habrían deportado. El 22 de julio, conseguí meter una moción para reabrir su caso en la corte, se aprobó y él va a tener la oportunidad de pelearlo. Lamentablemente el juez le negó la primera fianza para salir libre y estamos atorados ahí”, dice.

La abogada observa que se trata de un caso complicado por la discapacidad auditiva de Raúl. “Es muy difícil ayudarlo. Cada vez que voy tengo que llevar a un intérprete quien debe ser investigado y aprobado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”, menciona.

Demanda en curso

Isabel Jordan, abogada de la organización Defensores por los Derechos de los Discapacitados (Disability Rights Advocates) lamenta que Raúl esté detenido básicamente sin comunicación con el mundo. “Nunca ha podido tener acceso a un video llamada. Si ICE cuenta con ese equipo, lo tienen guardado. Proveen una comunicación realmente anticuada por medio de un telex de la década de los 70 y 80”, revela.

Y argumenta que en comparación con los otros inmigrantes detenidos que pueden hacer llamadas telefónicas prácticamente cuando quieren de acuerdo a su presupuesto, Raúl está en desigualdad de condiciones. “Se siente muy solo, discriminado y no puede comunicarse con nadie”, señala.

La situación de los inmigrantes con discapacidad en los centros de detención como Adelanto es muy crítica. “Lo que más hay son personas sordas, invidentes, con discapacidad para moverse o enfermedades de salud mental”, expone.

Esta semana, varias organizaciones como Disability Rights Advocate, Southern Poverty Law Center, Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), y Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP interpusieron una demanda colectiva contra el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras entidades oficiales para asegurarse que los inmigrantes detenidos con discapacidad, reciban los apoyos que necesitan para no sentirse discriminados como sucede con Raúl.

“Lo que buscamos no es solo que dejen de discriminarlos sino que diseñen un plan en estos centros de detención para que tengan el acceso y apoyos para su discapacidad”, dice Jordan.