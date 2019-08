Djokovic, campeón a batir; Nadal, su gran rival en el US Open

Arranca en Flushing Meadows el último Grand Slam de la temporada

NUEVA YORK.– La figura del serbio Novak Djokovic volverá a tomar fuerza cuando este lunes inicie en las pistas de Flushing Meadows, la defensa del título del último torneo del Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, y sea además el jugador a batir.

Mientras, el español Rafael Nadal, será el rival más difícil al que se pueda enfrentar, si ambos llegan a la final, y el argentino Juan Martín del Potro, que el año pasado luchó con Djokovic por el título, el gran ausente, debido a una lesión.

Djokovic, número uno del mundo, buscará su cuarto título (2011, 2015 y 2018) en Flushing Meadows. El serbio llega como el gran favorito a repetir su hazaña, algo que nadie ha conseguido desde el 2008 cuando el suizo Roger Federer logró el quinto consecutivo.

Cierto que Djokovic, de 32 años, perdió en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati frente al ruso Daniil Medvedev, el tenista más en forma del mes de agosto, que disputó tres finales y ganó una, pero lo hizo en un torneo al mejor de tres sets y después de dejarse arrebatar una ventaja de un set y un parcial de 3-2 en el segundo.

El tenista serbio, ganador esta temporada del Abierto de Australia y Wimbledon tratará de lograr el tercero del año y el decimoséptimo como profesional, uno menos de los 18 que posee Nadal, quien también tiene tres ganados en el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic comenzará su andadura frente al español Roberto Carballés, de 26 años, 76 del mundo, que tendrá la oportunidad de enfrentarse al mejor del mundo por primera vez en su carrera.

Luego, el recorrido de Djokovic, como en cualquier torneo de Grand Slam, en teoría y si no hay sorpresas, le podría enfrentar en cuartos contra Medvedev, quinto cabeza de serie, y con toda seguridad y aprendida la lección de lo que le sucedió Cincinnati, el de Belgrado intentará tomarse venganza.

Nadal, de 33 años, también llega al último torneo de Grand Slam de la temporada como el máximo aspirante al trono de Djokovic, en plenitud de forma, descansado, tras ganar en Montreal y descansar después, sin jugar en Cincinnati.

Pero además con la confianza de ser el único que en lo que va de temporada tiene también en su poder un título de Grand Slam, el que ganó por duodécima vez en Roland Garros.

El primer obstáculo que tendrá que superar Nadal será el australiano John Millman, de 30 años, número 61 del mundo, quien fue el verdugo de Federer en la edición anterior del Abierto de Estados Unidos.

Pero el tenista de Manacor tiene una ventaja de 1-0 en el único duelo mantenido con Millman, en la primera ronda de Wimbledon del 2017, donde Nadal ganó por 6-1, 6-3 y 6-2.

Los excampeones y comentaristas de televisión no dudan que Nadal será el único rival que podrá hacerle sombra a Djokovic, ganarlo y evitar que repita título, si ambos llegan a la gran final.

Por leyenda y trayectoria en el Abierto de Estados Unidos, donde Federer tiene en su poder seis títulos, incluidos cinco consecutivos, el único que lo ha logrado en la Era Open, el tenista suizo también forma parte del ‘Big 3’ que aspira a ganar en Flushing Meadows.

Su primer rival será un completo desconocido, el indio Sumit Nagal, de 22 años, número 190 del mundo, que llegó al cuadro principal procedente de la previa, y que la única manera de tiene de ser recordado será si diese la sorpresa y vence al ganador de 20 títulos de Grand Slam, quien es consciente que no llega como favorito, y de ahí el trabajo extra que ha realizado.

La sorpresiva derrota en Cincinnati frente al ruso Andrey Rublev, otro joven de 22 años, que entró al cuadro viniendo de la previa, fue una advertencia para Federer, de 38 años, que ha sido el primero en llegar a la Gran Manzana y preparar a fondo el último torneo de Grand Slam.

Junto a los grandes favoritos, de nuevo estarán los jóvenes valores que buscan ocupar los puestos que en su día dejarán los que componen el ‘Big 3’, y en esa lista están el austríaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie, Medvedev (5), el alemán Alexander Zverev (6) y el japonés Kei Nishikori (7), finalista en la edición del 2014.

El gran ausente del torneo y uno de los favoritos de los aficionados neoyorquinos será del Potro, a quien de nuevo una lesión le ha dejado fuera de un torneo donde fue campeón en el 2009 y luchó por el título después, en el 2018 ante Djokovic.

Del Potro, que se operó, el pasado junio, de una fractura de la rodilla derecha, no ha llegado a tiempo para competir en Flushing Meadows, y el tenis argentino y latinoamericano se ha quedado sin el único que tenía aspiraciones para luchar por el título.

Tampoco estará este año el surafricano Kevin Anderson, finalista en el 2017, quien también está lesionado en la rodilla derecha y será baja.

El torneo, que acaba el próximo 8 de septiembre, dejará de nuevo una marca de 28,7 millones de dólares en premios, que serán repartidos por igual entre jugadores y jugadoras.

Mientras, se espera que a las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King lleguen más de 800.000 aficionados para presenciar el mayor espectáculo deportivo y de entretenimiento, que cada año por estas fechas, convierte Flushing Meadows en la capital del tenis mundial.

Partidos masculinos- 26/08 – Primera ronda

Novak Djokovic (SRB) [1] vs. Roberto Carballés Baena (ESP)

Roger Federer (SUI) [3] vs. Sumit Nagal (IND)

Prajnesh Gunneswaran (IND) vs. Daniil Medvedev (RUS) [5]

Stan Wawrinka (SUI) [23] vs. Jannik Sinner (ITA)

Marco Trungelliti (ARG) vs. Kei Nishikori (JPN) [7]

Sam Querrey (USA) vs. Juan Ignacio Londero (ARG)

Fabio Fognini (ITA) [11] vs. Reilly Opelka (USA)

Taylor Fritz (USA) [26] vs. Feliciano López (ESP)

Zachary Svajda (USA) vs. Paolo Lorenzi (ITA)

Nicolás Jarry (CHI) vs. Kamil Majchrzak (POL)

Adrian Mannarino (FRA) vs. Daniel Evans (GBR)

Grégoire Barrere (FRA) vs. Cameron Norrie (GBR)

Tomas Berdych (CZE) vs. Jenson Brooksby (USA)

Soon Woo Kwon (KOR) vs.Hugo Dellien (BOL)

Corentin Moutet (FRA) vs.David Goffin (BEL) [15]

Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Marcos Giron (USA)

Márton Fucsovics (HUN) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) [17]

Guido Pella (ARG) [19] vs. Pablo Carreno Busta (ESP)

Christian Garín (CHI) [31] vs. Christopher Eubanks (USA)

Borna Coric (CRO) [12] vs. Yevgueni Donskói (RUS)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. Álex de Minaur (AUS)

Dominik Köpfer (GER) vs. Jaume Munar (ESP)

Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Lucas Pouille (FRA) [25]

Ricardas Berankis (LTU) vs. Jirí Vesely (CZE)

Thiago Monteiro (BRA) vs. Bradley Klahn (USA)

Andrea Seppi (ITA) vs. Grigor Dimitrov (BUL)

Denis Kudla (USA) vs. Janco Tipsarevic (SRB)

Jack Sock (USA) vs. Pablo Cuevas (URU)

Laslo Djere (SRB) vs. Miomir Kecmanovic (SRB)

Hubert Hurkacz (POL) vs. Jérémy Chardy (FRA)

Steve Darcis(BEL) vs. Dušan Lajovic (SRB) [27]

Elliot Benchetrit (FRA) vs. Damir Dzumhur (BIH)