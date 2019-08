Luto en Telemundo: murió querido actor de “Pasión de gavilanes” y “Sin senos no hay paraíso”

View this post on Instagram

¡El mundo artístico colombiano está de luto! Este domingo falleció a sus 75 años el actor Julio del Mar, quien participó en incontables telenovelas de Telemundo como Pasión de gavilanes, La mujer en el espejo, Victoria o Madre luna. ¡Descanse en paz! #pasiondegavilanes #telenovela #lamujerenelespejo #juliodelmar