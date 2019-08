Bolsonaro rechaza ayuda de G7 para Amazonas; exige disculpa de Emmanuel Macron

El mandatario brasileño, además, niega haber insultado a esposa del francés

RÍO DE JANEIRO – El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este martes que Brasil aceptará la ayuda de $20 millones de dólares ofrecida por el G7 para combatir los incendios forestales en el Amazonas sólo si el mandatario francés, Emmanuel Macron, se retracta por haberlo tratado de mentiroso.

“En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo contra mí. Primero me llamó mentiroso y, después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en el Amazonas era un asunto abierto”, afirmó el líder ultraderechista.

“Para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con las mejores intenciones posibles, él tendrá que retirar esas palabras y entonces podremos conversar”, agregó.

El presidente galo afirmó el viernes pasado que Francia no respaldará el acuerdo de libre comercio anunciado hace dos meses por la Unión Europea y el Mercosur debido a que Bolsonaro supuestamente le mintió cuando dijo que Brasil cumpliría todos sus compromisos ambientales, lo que, en su opinión, fue puesto en duda por la multiplicación de los incendios en el Amazonas.

El lunes, en la entrevista que concedió tras la cumbre del G7 en Biarritz, Macron dijo que en algún momento habrá que discutir la posibilidad de darle un “estatus internacional” a el Amazonas para impedir su destrucción o que un gobernante de algún país amazónico adopte medidas contrarias al bienestar mundial.

La declaración fue interpretada en Brasil como una amenaza a la soberanía de los países amazónicos sobre la mayor selva tropical del mundo.

Bolsonaro no descartó que Brasil pueda recibir parte de los recursos prometidos por el G7 para ayudar a los países amazónicos a combatir los incendios y que se destinarán a financiar el envío de aviones equipados para combatir focos de fuego y programas de reforestación del Amazonas.

“¿Yo dije eso? ¿Lo dije? ¿Jair Bolsonaro lo dijo?”, exclamó al ser preguntado sobre las versiones de prensa según las cuales Brasil había decidido rechazar la ayuda del G7.

Después de que Macron se refiriera al posible “estatus internacional” del Amazonas, el canciller brasileño, Ernesto Araújo, subrayó el carácter incuestionable de la soberanía de Brasil sobre la mayor parte de la región y acusó a los países del G7, principalmente a Francia, de no haber cumplido los compromisos que asumieron en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Según Araújo, en el Acuerdo de París ya están previstos varios mecanismos y fondos que permiten a los países ricos ayudar a los menos desarrollados a luchar contra la deforestación y a compensar sus esfuerzos por reducir los gases contaminantes, que hasta ahora no han sido activados.

Niega insultos a esposa del presidente francés

Bolsonaro negó este martes haber insultado a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, y alegó que no le gusta inmiscuirse en asuntos personales y familiares.

En declaraciones a periodistas, el gobernante brasileño se pronunció sobre la polémica surgida por un comentario que hizo en Facebook y por el que fue acusado de sexista y de haber insultado a la esposa del mandatario francés, y alegó que tan sólo quiso pedirle al autor de la publicación original que no siguiera haciendo eso.

El gobernante brasileño viene siendo cuestionado desde que comentó una publicación en la que uno de sus seguidores afirmó que su actual disputa verbal con Macron obedece a la “envidia” del francés por la belleza y la juventud de la esposa del brasileño.

El internauta colocó lado a lado una fotografía de Bolsonaro y de su joven esposa, 27 años menor que él, y una del gobernante francés junto a Brigitte Macron, 24 años mayor que el galo.

“No lo humilles. Ja, ja, ja”, comentó Bolsonaro en la publicación.

Interrogado sobre su intención con ese comentario, el presidente brasileño dijo que tan sólo quiso pedirle al autor de la publicación que “no dijera bobadas”.

“Yo no publiqué esa foto. Alguien la publicó y yo le pedí que no dijera bobadas. No quiero llevar (su discusión con Macron) hacia ese lado. No me meto en asuntos personales, familiares. Respeto a las personas para no entrar en esa esfera”, afirmó Bolsonaro en declaraciones a periodistas frente al Palacio presidencial de la Alvorada.

Ante la insistencia de los periodistas en el asunto, el gobernante amenazó con interrumpir la entrevista.

“Mi comentario era para que (su seguidor) no insistiera en ese tipo de publicaciones. Pero me despido. El periodismo… ustedes no merecen consideración”, dijo al interrumpir la entrevista.