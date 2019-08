Carolina Sandoval le hace un fuerte llamado a Marjorie de Sousa en Suelta La Sopa

La venenosa Sandoval dijo esto y más: "Uno no se puede sentir orgullosa de que su hijo se sienta como un extraño con el señor con el que alguna vez hice el amor en una cama..."

Carolina Sandoval reaccionó a título personal ante las palabras de Julián Gil sobre su hijo Matías. La conductora de Suelta La Sopa, programa de Telemundo, aseguró que cuando Julián dice que no extraña a Matías, explicando que es porque entre ellos no hay mayor comunicación o contacto, ésta dice que debe darle la razón.

Según People en español el actor dijo: “Suena duro pero no. Lamentablemente, no lo extraño. Quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Entonces es duro”. Éste también agregó: “Estamos en agosto; ahora se cumple un año de la última vez que tuve la convivencia con Mati”.

Ante esto Carolina le hace un fuerte llamado a Marjorie y le dice lo siguiente:

“Uno no se puede sentir orgullosa de que su hijo se sienta como un extraño con el señor con el que alguna vez hice el amor en una cama, y lo hice y lo traje a la vida… Ojo Marjorie, mis respetos para ti, pero tienes que poner una fotico en la casa, decirle ‘éste es papi’, ‘Mira papi trabaja’… no importa que papi no esté. Y te lo estoy diciendo de corazón porque cuando Matías esté grande, tú quieres que estos vídeos no los vea Matías. Tú quieres que Matías admite a Julián y Matías tiene que admirarte a ti y a él igual“.