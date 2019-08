¿Facebook dejará de ser gratis?

Un cambio de slogan en la página de registro podría indicar que Facebook no es tan gratuito como creíamos

Facebook ha cambiado el slogan que tenía en su página de inicio, en donde invita a la gente a registrarse en la plataforma.

Si bien recuerdas, dicho slogan solía decir: “It’s free and always will be” (“Es gratis y siempre lo será), dando a entender que no se cobra nada por estar en Facebook. Sin embargo, esta frase la quitaron y ahora dice: “It’s quick and easy” (“Es fácil y rápido”).

Al parecer, el cambio de esta frase se dio en algún punto entre el 6 y el 7 de agosto pasado, y llama la atención que la hayan quitado después de más de una década de estarla usando.

Este cambio de frase ha impactado a algunos, porque la compañía siempre ha presumido, desde el inicio, que siempre ha sido gratis, ya que su modelo comercial se basa en la venta de publicidad.

Sin embargo, es probable que, aunque no paguemos una tarifa para usar esta red social, la empresa sí utiliza nuestra información personal –que voluntariamente entregamos al registrarnos en el sitio– para que los anunciantes puedan dirigir mejor su publicidad.

Ni tan gratuito

Cabe señalar que, al cambiar este slogan, Facebook podría estar respondiendo a una directiva de la Unión Europea que indica que los datos personales que los usuarios ceden también podrían considerarse una forma de pago.

“Facebook no es gratis ni lo ha sido nunca. La moneda de Facebook era, y sigue siendo, la información personal de los usuarios. Sin embargo, nunca ha sido gratuita, porque los datos valen mucho dinero“, dijo el abogado y experto en derecho digital José Antonio Castillo a Business Insider.

Por eso, se cree que Facebook decidió cambiar la frase donde presumía que es gratis, ya que, de acuerdo con la UE, realmente no lo sería al considerar el intercambio de datos personales como una forma de pago.

Además, la cuestión de que la plataforma “siempre será gratuita” se contradice con sus propios términos y condiciones. Y es que, en su Política de Plataforma, en la cláusula 11 de la sección 7, se advierte que: “No garantizamos que la plataforma siempre será gratuita”.

Por eso, se podría decir que, hoy por hoy, Facebook no es exactamente una plataforma gratuita, y su cambio de slogan podría ser una confirmación de este asunto.

La compañía aún no ha dado una declaración oficial sobre su cambio de slogan.

