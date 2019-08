Ivonne López: Habla una de las supuestas víctimas sexuales de Enrique Albis, ex productor de ‘El Gordo y La Flaca’

'Tu con ese cuerpazo mira como me tienes'

Luego de que Javier Ceriani en su show de YouTube ‘Chisme No Like’, junto a Elisa Beristain, destaparan el supuesto acoso sexual y los pedidos sexuales que hiciera un productor de ‘El Gordo y la Flaca’, Enrique Albis, quien fue inmediatamente despedido por Univision, ahora, por primer vez estas víctimas tienen rostro.

En exclusiva, el mismo show de YouTube entrevistó en Miami a la actriz y modelo venezolana, Ivonne López, quien asegura haber sido una de las víctimas de Enrique Albis. Y hasta explicó que, después de lo que vivió ella, le sugirió a la víctima de la grabación que salió a la luz hace algunos días que grabara para tener una prueba si le pasaba lo mismo.

Ivonne le aseguró a Ceriani y Beristain que ella fue invitada a tener una participación en ‘El Gordo y la Flaca’. Que fue Albis quien la recibió y le dijo que tenía mucho futuro. Que intercambiaron e-mails y el ahora ex productor, le envió un libreto, la citó en Univision y la recibió en un camerino.

“Cuando llegó comenzamos a hablar como con más de amistad: ‘tu estás demasiado linda, no se como no estás haciendo más cosas'”, cuenta Ivonne pero dice que de ahí Albis comenzó a elevar el tono de la conversación.

“‘Tu con ese cuerpazo mira como me tienes’… Yo humillada, cuando me di cuenta de las intenciones me sentí ofendida y decepcionada, me sentí horrible”, asegura López y sigue.

“¿Y eso que estás vestida?, déjame verte”, le habría pedido Albis. Así fue como Ivonne dice que lo amenazó con gritar y su respuesta fue que con esa actitud ella no iba a llegar a ningún lado.

Mostrando su cara al descubierto, Ivonne le sigue relatando a Ceriani y Elisa que se fue llorando del lugar, decepcionada y que tiempo después su amiga, que por el momento sigue prefiriendo el anonimato, le contó que tenía un casting en Univision con Enrique Albis.

“Le advertí: te recomiendo que grabes el casting… Yo le expliqué que ponga el teléfono en modo avión y le expliqué cómo grabarlo, ponlo en video y mételo en tu cartera… Saliendo de ahí me llamó bañada en lágrimas diciéndome todo lo que le pasó, hasta el sol de hoy se toma un trago y se pone a llorar”, sigue relatando López.

La modelo y actriz venezolana aseguró que ya su amiga y ella están en contacto con por lo menos 6 víctimas más y que tiene pensado hacer la denuncia a la policía y que sus abogados tienen el caso en sus manos para tomar acciones.

Tal como te contamos, hace un poco más de una semana se desató un escándalo dentro de ‘El Gordo y la Flaca’ cuando salió a la luz una grabación donde se escuchaba Enrique Albis, productor del show de las tardes, acosando y pidiendo favores sexuales a una presentadora que había ido a Univision a hacer un casting.

Recordemos que en la grabación que compartió Javier Ceriani, se escucha a un hombre, quien supuestamente es Albis, pidiéndole a una presentadora sudamericana que le muestre su trasero, que lo pone muy ‘caliente’.

Esta lamentable situación habría ocurrido el 20 de abril del 2015. En la grabación se escucha cómo ella se niega y, como tratando de dar por terminado el tema, le dice que no le gustan los hombres. La voz masculina insiste y asegura que no le importa, porque no busca satisfacerla a ella, sino satisfacerse él.

En una parte del audio se escucha a él invitándola a su oficina en Univision -estarían en un camerino del edificio-, donde tienen un sillón grande en el que podrían tener sexo. Ante la insistencia del hombre, la presentadora le muestra parte de su cuerpo y él, aparentemente, se masturba y hace comentarios explícitos sobre su eyaculación.

En menos de 24 horas y a través de un e-mail Univision nos confirmó que Albis había sido despedido mientras se llevaba en curso una investigación.

Volvimos a comunicarnos con Univision para saber tanto el estado de la investigación, como si habían sido descubierto más casos, y si Albis había tomado el curso de comportamiento y esto nos dijeron:

“Como hay una investigación en progreso, por ahora la declaración oficial que compartimos la semana pasada es lo que podemos compartir en este momento”.

¿Qué decía la declaración?

“Univision tiene un compromiso con una cultura laboral diversa, incluyente y segura, libre de acoso. Esperamos que todos los empleados se traten y traten a la audiencia, comunidad, invitados y asociados con dignidad y respeto, y no toleramos ningún tipo de transgresión. El acoso —de cualquier tipo y en cualquier entorno— es totalmente inaceptable. Apenas nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación. El Sr. Enrique Albis ha sido despedido de la empresa”.

Intentamos comunicarnos nuevamente con Enrique Albis, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta ni de su parte, ni de su familia.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE ‘CHISME NO LIKE’ A IVONNE LOPEZ: