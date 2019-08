Las personas que usan emojis son los que tienen más sexo

Un estudio descubrió que estos tienen mucha más influencia de la que se creía de la vida de pareja

Hoy en día, los emojis juegan un papel importante en la comunicación. No hay quien no los use a diario en diferentes chats para así expresar, de forma sencilla, los sentimientos que provoca tal o cual situación, o por algo que se está viviendo en ese momento.

Pero según la revista PLoS ONE, un estudio realizado por miembros del Instituto Kinsey en la Universidad de Indiana y el Departamento de psicología en el Lake Forest College en Chicago descubrió que los emojis ayudan para tener una vida amorosa y sexual exitosa.

En el estudio se analizaron las actitudes y frecuencia del uso de los emojis y si su uso en los chats está relacionado a oportunidades de citas románticas o sexuales.

La investigación se basó en dos estudios. En el primero de ellos examinaron si el uso de emoji estaba asociado con el “éxito” en las conexiones íntimas. Utilizando una gran muestra nacional de adultos estadounidenses solteros, examinaron el uso de emojis con parejas potenciales, los motivos detrás de su uso y si se asoció con tener más citas o encuentros sexuales durante el último año.

El 37.6% informó que nunca los usó, y el 29.1% informó que apenas usaba emojis con fechas potenciales. Sin embargo, el 28.2% usó emojis regularmente con fechas, el 2.6% usó al menos uno en cada texto a una fecha, y el 2.5% usó más de uno en cada texto a una fecha. Los motivos de los participantes para usar emojis con fechas potenciales fueron que les dan más personalidad a los mensajes de texto (53%), hacen que sea más fácil expresar sentimientos (23.5%), son más rápidos y fáciles que escribir un mensaje completo (19.9%), y porque están de moda / son utilizados por otras personas (12.5%).

Casi el 30% de los solteros adultos usaba emojis regularmente con fechas, y la mayoría los usaron para expresarse mejor. Es importante destacar que el uso de emoji se asoció con más primeras citas y una actividad sexual más frecuente durante el último año.

En el otro estudio investigaron si la frecuencia del uso de emojis por parte de los solteros se relaciona con el éxito en las conexiones íntimas. Examinaron el número de primeras citas y la frecuencia sexual durante el último año, las segundas citas y otras reuniones, así como detalles sobre su fecha más reciente con la que usaron emojis: frecuencia de emoji, comportamientos íntimos y contacto continuo con esta fecha.

La mayoría de los participantes informaron el uso frecuente de emoji con posibles parejas. La frecuencia de emoji no estuvo relacionada con el número de primeras citas durante el año pasado, pero se relacionó con mantener conexiones con una primera cita, y con más comportamiento sexual durante el año pasado. Aquellos que usaron emojis más con posibles parejas antes de la primera cita tenían más probabilidades de tener comportamientos íntimos con esa persona, y tenían más probabilidades de haber establecido una relación con esa persona.