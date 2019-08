Mitos sobre el autoerotismo (algunos le llama masturbación)

Desmontamos seis mentiras sobre la masturbación o autoestimulación

Algunos le llaman masturbación, otros onanismo, autoestimulación… y yo, darse un homenaje erótico.

A pesar de ser una práctica tan común, la simple mención del término aún provoca los silencios más incómodos. Pero lo cierto es que la estimulación de los genitales con la intención de obtener placer sexual es un juego normal y sano que nos ayuda a explorar el propio cuerpo para descubrir qué nos gusta y qué no.

Desafortunadamente, aún está rodeada de mitos pero hoy vamos a desmontarlos.

Mito número 1: Es antinatural

Falso. La masturbación es tan normal que además de hombres y mujeres, la practican elefantes, caballos, morsas y muchísimos animales más.

Mito número 2: Provoca ceguera

Falso. No perderás la vista ni te saldrán pelos en la mano o granos en la cara. De hecho, si lo haces con delicadeza para no lastimarte, higiene para evitar riesgos innecesarios, privacidad y moderación, no tendrás que enfrentar ningún problema.

Mito número 3: Provoca infertilidad

Falso. Es probable que si lo haces muy a menudo disminuya el volumen de semen que expulsas con cada eyaculación, pero de eso a quedarte estéril hay una gran diferencia. Los testículos comienzan a producir y almacenar esperma durante la pubertad, y esto continúa a lo largo de toda la vida así que acuérdate de condones, espermicida y otros métodos de prevención si un hijo no está en tus planes inmediatos.

Mito número 4: Es sólo para adolescentes calientes

Falso. Desde que somos bebés empezamos a tocar las distintas partes de nuestro cuerpo para conocerlo y descubrir nuevas sensaciones. La revolución hormonal de la adolescencia hace que encontremos placer en la estimulación de los genitales y comencemos a experimentar. Hay quien lo sigue haciendo a los sesenta, ya que el tiempo no se lleva la capacidad de disfrutar.

Mito número 5: No lo debes practicar si tienes pareja

Falso. Estar en una relación o no poco tiene que ver con el deseo de autoestimularnos. Y de hecho, si la comunicación es asertiva y lo desean, pueden hacerlo juntos y así aprender más sobre el otro.

Mito número 6: Sólo se hace con mano

Falso. Puedes utilizar cualquier cosa que te estimule, siempre y cuando no provoque ningún riesgo físico y te asegures su correcta higiene. Los juguetes sexuales son más utilizados por ellas y su uso no sustituyen nunca a la pareja.

Así que ya lo sabes, mientras no se convierta en una obsesión, puede ser grandes aliados de tu sexualidad y la de tu pareja. Encontrar el momento ideal para hablar de estos temas puede incomodar. Ver la serie “El juego de las llaves” que se transmite por Pantaya puede ser el detonante perfecto para empezar la conversación.

La autora de esta columna, Silvia Olmedo, es doctora en Psicología y sexóloga