Alfredo Adame, Eduardo Yáñez, Eduardo Carbajal: ¿cobija la TV mexicana a los misóginos?

Andrea Legarreta decidió defenderse públicamente

“Me dicen misógino porque le dije a Legarreta en un sketch de broma ‘perra'”, así defendió Alfredo Adame un infame comentario que hace años hizo a Andrea Legarreta. En estos días que se han enfrentado públicamente ha cobrado relevancia.

Y es que la conductora de “Hoy” se defendió de los ataques del polémico actor mexicano. Acusó misoginia luego de que éste ventiló una supuesta infidelidad de Andrea a su esposo Erik Rubín.

“Ustedes saben, los que me conoce, que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas… Tengo que hablar por mí y por la violencia contra las mujeres”,dijo Legarreta el martes en la emisión del matutino.

“Decidimos compartir con ustedes de manera frontal mi reacción a estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona que además afectan a mi familia directamente. Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia… Llevo 19 años casada con un señor, que es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar, los valores y siempre he hecho énfasis en que nada justifica la violencia”, acusó.

Lejos de atemperar sus comentarios, Adame reiteró que le consta que Andrea Legarreta le fue infiel a Rubín.

Me dicen misógino porque le dije a Legarreta en un sketch de broma ‘perra’. Simplemente fue un sketch que ya lo habíamos platicado donde un taxista va manejando y la señora se pone difícil

Adame tiene un largo historial de enfrentamientos con mujeres del espectáculo. Laura Zapata, Laura Bozzo, su ex esposa Mary Paz Banquells y su ex cuñada Rocío Banquells, también han sido blancos de calificativos peyorativos.

Adame no es el primer actor de Televisa que es señalado por misoginia y violencia de género.

Eduardo Yáñez fue señalado por su propio hijo Eduardo Yáñez Jr. de golpeador de mujeres. Además de su carácter explosivo, en las revistas de espectáculos han circulado versiones de que ha agredido a ex parejas.

En los pasillos de la televisora también se gestó una grave historia de agresión. Eduardo Carbajal, actor del programa “Como Dice el Dicho”, fue acusado por su colega Elisa Vicedo de violación y agresiones.

El caso se desarrolla en un juzgado de la Ciudad de México, pero Vicedo ha manifestado su temor ante una nueva agresión de Carbajal.