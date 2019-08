Ex novia de Luis Miguel se deja ver sin ropa interior

View this post on Instagram

La adicciòn a Instagram persigue la necesidad patològica de la recompensa ( 👍🏻, un like ) y la consiguiente dificultad hasta que llegamos al desconocimiento de lo real y lo verdaderamente significativo. Un filtro es una máscara . Un like esperado ansiosamente es analgésico para la inseguridad. Personajes que en su vida agarraron un libro ni se han quitado el pan de la boca para dárselo a otro, pero 1M de followers les hacen creer que son igual o mas que un individuo que se graduó de médico con honores en Harvard y salva vidas a diario. O Peor… No aprovechar esa cantidad de personas para promover asuntos mas importantes que make up y joyas, come on! ya que al parecer estamos tan enfermos con el mundo digital tratemos de usarlo para cosas REALMENTE IMPORTANTES. ES HORA DE HACER CONSCIENCIA. Si estás de acuerdo conmigo, simplemente utiliza este medio para compartir realidades tangibles, información, promueve arte, ayuda a otros, aporta beneficios , APARTA UN POCO TU EGO rompe la adicciòn y celebremos juntos la vida (lo importante de la vida).