Evidencian problemas con la pensión alimenticia de Matías: Dicen que Julián Gil no paga desde junio

La veracidad del documento legal posiblemente compromete la buena imagen de Julián Gil ante la opinión pública, y ante todo lo que se ha dicho de Marjorie de Sousa

Juan Manuel Cortés expuso en Suelta La Sopa un documento legal en donde al parecer se señala que el actor Julián Gil se veía obligado a reunirse con Matías, sino quería pagar una multa de $250 por inasistencia, ya que a la pasada reunión con el menor éste no llegó.

Las palabras del panelista y director de contenido del programa fueron las siguientes: “Mucha gente piensa que fue Julián Gil el que le rogó al juez que le permitiera ver a su hijo porque supuestamente Marjorie hace todo lo posible para que él no lo vea, en realidad no fue así, en realidad el juez, según este documento que tengo en mis manos, fue el que obligó a Julián a ir”.

Pero Cortés también expuso otro escabroso detalle alrededor de Gil, sobre la manutención de Matías.

Juan Manuel Cortés: “Quiero decirles que también hay un grave problema con la pensión alimenticia, porque Julián no solamente no paga desde junio”. Y además cuestionaron un punto importante sobre las declaraciones del actor, según refirió Cortés al exponer el siguiente comentario: “‘Un momento tú estás diciendo que no ganas ningún dinero en Estados Unidos y que ya no tienes tu contrato de exclusividad en México, entonces cómo nos dices que te vas de viaje a Estados Unidos todos los fines de semana y que es por eso que no puedes cumplir con las convivencias con tu hijo, si al mismo tiempo estás trabajando’”.

Juan Manuel entonces comenta que al parecer a Julián Gil le han dado un plazo para decirle ‘trabajas o no trabajas”.

“Y finalmente les quiero decir que la gente que está ahí quieren que quede claro que el niño sí sabe quién es su papá porque desde el día número 1 tiene en su cuarto una foto del papá y le dicen este es tu papá y por eso cuando lo vio lo reconoció nada más que estaba asustado porque no convivía con él”, agregó Juan Manuel en Suelta La Sopa.

Cabe mencionar que la veracidad de este documento legal posiblemente compromete la buena imagen de Julián Gil ante la opinión pública, y ante todo lo que se ha dicho de Marjorie de Sousa, la mamá de Matías, y ex pareja del actor.